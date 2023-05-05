Google Pixel 7A fiyatı belli oldu. Özellikleri de açıklandı

Google Pixel 7A modelin10 Mayıs’ta tanıtılacağı iddia edildi. Özellikleir de açıklanan modelin fiyatı da duyuruldu.

Model 749 singapur doları (yaklaşık 565 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

ÖZELLİKLER

Google Pixel 7a modelinde Tensor G2 işlemciye yer verecek. Tensor G2 modelinde 2 adet 2.85GHz ARM Cortex-X1, 2 adet 2.35GHz ARM Cortex-A78 ve 4 adet 1.8GHz ARM Cortex-A55 çekirdek bulunuyor. 5nm teknolojisiyle üretilen işlemcinin grafik arabiriminde Mali-G710 MP07 mevcuttur.

Yeni model, Qualcomm’un WCN6740 olarak adlandırılan Wi-Fi/Bluetooth’lu bir Google Tensor çipini kullanan ilk cihaz olacak. Pixel 7a modelinin Samsung tarafından üretilen 90Hz ekran ile geleceğini duyuruldu.

Google, yeni modelinde ikili arka kamera dizilimine yer verecek. Pixel 7a kamera diziliminde bir adet 13 Megapiksel IMX712 ultra geniş açılı lens ve 64 Megapiksel IMX787 geniş açılı lens kullanılacak.