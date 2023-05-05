Google Pixel 7A fiyatı belli oldu. Özellikleri de açıklandı

Google Pixel 7A’nın fiyatı ve özellikleri sızdı. İşte detaylar...

Google Pixel 7A fiyatı belli oldu. Özellikleri de açıklandı

Google Pixel 7A modelin10 Mayıs’ta tanıtılacağı iddia edildi. Özellikleir de açıklanan modelin fiyatı da duyuruldu.

Model 749 singapur doları (yaklaşık 565 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

ÖZELLİKLER

Google Pixel 7a modelinde Tensor G2 işlemciye yer verecek. Tensor G2 modelinde 2 adet 2.85GHz ARM Cortex-X1, 2 adet 2.35GHz ARM Cortex-A78 ve 4 adet 1.8GHz ARM Cortex-A55 çekirdek bulunuyor. 5nm teknolojisiyle üretilen işlemcinin grafik arabiriminde Mali-G710 MP07 mevcuttur.

tr5ytgh.jpg

Yeni model, Qualcomm’un WCN6740 olarak adlandırılan Wi-Fi/Bluetooth’lu bir Google Tensor çipini kullanan ilk cihaz olacak. Pixel 7a modelinin Samsung tarafından üretilen 90Hz ekran ile geleceğini duyuruldu.

Google, yeni modelinde ikili arka kamera dizilimine yer verecek. Pixel 7a kamera diziliminde bir adet 13 Megapiksel IMX712 ultra geniş açılı lens ve 64 Megapiksel IMX787 geniş açılı lens kullanılacak.

.jpg

İlgili Haberler
Google Chrome 113 sürümü yayınlandı.İşte gelen yenilikler
Google Chrome’da değişiklik. O sembol değişiyor
Google’da şifreler tarihe karışıyor. Yeni özellik devreye alındı
Google’dan müthiş özellik. Google’a bu cümleyi yazınca bakın size neyi gösteriyor
Öne Çıkanlar
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı Güncel
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Hizbullah’ın uzantısı ve AKP’nin ortağı HÜDA PAR’ın liderinin skandal videosu: Ey kürdistan artık bir sahibin var Güncel
Hizbullah’ın uzantısı ve AKP’nin ortağı HÜDA PAR’ın liderinin skandal videosu: Ey kürdistan artık bir sahibin var
Bayrampaşa'da yabancı uyruklu bir kişi evde ölü bulundu Güncel
Bayrampaşa'da yabancı uyruklu bir kişi evde ölü bulundu
Bursa'da silahlı saldırı Güncel
Bursa'da silahlı saldırı
En ilginç diyet Sağlık
En ilginç diyet
Safranbolu ‘Bulut Kent Bilgi Sistemi’ne geçiyor Güncel
Safranbolu ‘Bulut Kent Bilgi Sistemi’ne geçiyor
Boy kaç santim uzatılabilir? Sağlık
Boy kaç santim uzatılabilir?