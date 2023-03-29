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Nicolas Anelka'dan flaş Daum itirafı. 2006 yılında kaçan şampiyonluğu anlattı

Nicolas Anelka, Denizlispor maçı sonrası kaçan şampiyonluğu anlattı. Eski Fransız yıldız, Daum'un Nobre tercihi sonrası "Şampiyonluğun gitmesinde de bunun etkisi var" dedi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 20:40
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Anelka'dan flaş açıklamalar

Nicolas Anelka'dan flaş Daum itirafı. 2006 yılında kaçan şampiyonluğu anlattı
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2005/06 sezonunda son haftaya kadar Galatasaray ile şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe, Denizlispor'a karşı 1-1 berabere kalmış ve Süper Lig zaferini ezeli rakibine kaptırmıştı. Nicolas Anelka o maç hakkında konuştu.

"ŞAMPİYONLUĞUN GİTMESİNDE BUNUN ETKİSİ VAR"
Haber Global'e konuşan Nicolas Anelka şunları söyledi: "2006'da Denizlispor'la oynadığımız şampiyonluk maçında Daum’un Nobre’yi tercih etmesine şaşırdım, beklenmedik bir karardı. Şampiyonluğun gitmesinde de bunun etkisi var. Maçtan bir gün önce Fransa Milli Takımı kadrosu açıklandı, o kadroda yoktum. Hocanın da bundan etkileneceğimi düşündüğü için böyle bir karar aldığını düşünüyorum. Hepimizin beklentisinin aksine sürpriz bir tercihti. Nobre de iyi bir golcüydü ama yeni sakatlıktan çıkmıştı. Bu yüzden sürpriz olmuştu."

"REDDETTİM"
Nicolas Anelka, Fenerbahçe için gelen teklifleri reddettiğini söyledi: "Fenerbahçe'ye dönebilmeyi çok isterim. Çin'den ayrıldığım dönemde Fenerbahçe'ye gelmek istedim ve Fenerbahçe'nin büyük rakiplerinden biri bana teklifte bulunmuştu ancak Fenerbahçe'ye olan sevgimden dolayı bunu reddettim."

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