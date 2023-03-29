Pirlo Beşiktaş'a karşı çıktı. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi destekledi

Süper Lig ekibi Karagümrük'te teknik direktörlük görevi yapan Andrea Pirlo, flaş açıklamalarda bulundu.

Pirlo'nun Beşiktaş'ın başına geçeceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

43 yaşındaki teknik adam açıklamasında; "Bu seneyi daha iyi bir şekilde bitirmek için çalışıyorum. Başka bir takımla ilgilenmiyorum. Tüm konsantrasyonum Karagümrük'le." ifadelerini kullandı.

''BU KURALA UYULMASI GEREK''

Kulüpler Birliği, Gaziantep ve Hatayspor'un maçları hakkında bir toplantı düzenledi.

Beşiktaş'ın 'Gaziantep FK ve Hatayspor maçları yok sayılsın' önerisi hakkında da konuşan Pirlo "Oyun başlarken bir kural var, buna uyulması gerektiğini düşünüyorum. Deprem trajedisinin üzerinden biraz zaman da geçti, yeni bir karar almanın doğru olduğunu düşünmüyorum." dedi.