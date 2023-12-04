Angelino'nun yeni takımını açıkladılar. Galatasaray'dan ayrılıyor

Galatasaray'ın, sezon başında Alman ekibi Leipzig'den 2 milyon Euro kiralama bedeli, 6 milyon Euro satın alma opsiyonuyla transfer edilen Angelino sınıfı geçemedi.

Oynadığı maçlarda beklenen performansının çok altında kalan İspanyol sol bekin devre arasında takımdan ayrılacağı ileri sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, oyuncunun menajeri Ajax ile anlaşma sağladı. Angelino'nun; kulüplerin anlaşması halinde devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.

26 yaşındaki futbolcu şu ana kadar sadece 1 gol-1 asistlik performansa imza attı.

ANGELINO KİMDİR

4 Ocak 1997'de İspanya'da doğan Angelino, futbola Deportivo La Coruna altyapısında başladı. Angelino, 16 yaşında Manchester City'nin altyapısına transfer oldu. City'nin sırasıyla New York City, Girona, Mallorca, NAC Breda, PSV Eindhoven ve RB Leipzig'e kiraladığı İspanyol oyuncunun bonservisi 2021 yılında RB Leipzig tarafından 18 milyon euro karşılığında alındı.