Fenerbahçe Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde, Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek Turkcell Süper Kupa maçının genel bilet satışı başladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynayacağı Süper Kupa maçının genel bilet satışı başladı.

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklama şöyle;

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının genel bilet satışları başlamıştır.

Biletler http://webook.com internet sitesinden satın alınabilecektir. http://webook.com internet sitesi dışında farklı mecralardan alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecektir."

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