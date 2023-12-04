Bundesliga'da işler karıştı. PSG hata yapmadı

Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

KAYNAK: AA
Bundesliga'da işler karıştı. PSG hata yapmadı

İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Bundesliga'da Bayer Leverkusen 8 maç sonra puan kaybetti

Bundesliga'da namağlup lider Bayer Leverkusen, konuk ettiği Borussia Dortmund ile 1-1 berabere kaldı ve ligdeki 8 maçlık galibiyet serisi, sona erdi. Konuk takımın 5. dakikada Julian Ryerson ile öne geçtiği mücadelede, Bayer Leverkusen, 79. dakikada Victor Boniface'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 1 puanla ayrıldı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Bayern Münih'in konuk ettiği Union Berlin maçı ise kötü hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Ligin istikrarlı ekiplerinden Stuttgart, ağırladığı Werder Bremen'i 2-0'lık skorla geçerek zirve yarışının içinde yer almaya devam etti. Leipzig ise evinde Heidenheim'i 2-1 yendi.

Bundesliga'nın 13. haftası sonunda Bayer Leverkusen 35, bir maçı eksik Bayern Münih 32, Stuttgart 30, Leipzig 26, Borussia Dortmund 25 puanla ilk beş sırayı paylaştı.

Premier Lig'de Arsenal zirvede kalmaya devam etti

Zirve yarışında büyük çekişmeye sahne olan İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, konuk ettiği Wolverhampton'ı 6. dakikada Bukayo Saka ve 13. dakikada Martin Odegaard'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Wolverhampton'ın tek golü, 86. dakikada Matheus Cunha'dan geldi.

Haftanın gollü geçen karşılaşmasında, Manchester City, evinde Tottenham ile 3-3 berabere kaldı. City'nin golleri 9. dakikada Heung-Min Son (kendi kalesine), 31. dakikada Phil Foden ve 81. dakikada Jack Grealish'ten geldi. Konuk ekipte ise 6. dakikada Heung-Min Son, 69. dakikada Giovani Lo Celso ve 90. dakikada Dejan Kulusevski ağları sarstı.

Zirve mücadelesini sürdüren Liverpool ise sahasında Fulham'ı 4-3 mağlup etti. Sezonun istikrarlı ekiplerinden Aston Villa, Bournemouth deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United ise konuk olduğu Newcastle United'a 1-0 yenildi.

Ligin 14. haftası sonunda, 33 puanlı Arsenal lider, 31 puanlı Liverpool ikinci, 30 puanlı Manchester City üçüncü, 29 puanlı Aston Villa dördüncü, 27 puanlı Tottenham beşinci sırada yer alıyor.

LaLiga'da Real Madrid averajla liderliğini korudu

Liderlik mücadelesinde büyük heyecanın yaşandığı LaLiga'da ise Real Madrid, konuk ettiği Granada'yı 26. dakika Brahim Diaz, 57. dakikada Rodrygo'nun fileleri havalandırmasıyla 2-0 mağlup ederek averaj farkıyla liderliğini korudu.

Mütevazı bütçeli kadrosuna rağmen bu sezon üstün performansıyla futbolseverlerin takdirini toplayan Girona, konuk ettiği Valencia'yı Christian Stuani'nin ağları sarsmasıyla 2-1 yenerek zirve yarışında yakın takibini sürdürdü.

Barcelona ise ağırladığı Atletico Madrid'i 28. dakikada Joao Felix'in golüyle 1-0 yendi.

15. haftası oynanan LaLiga'da, 38 puanlı lider Real Madrid'i, averaj farkıyla Girona, 34 puanla Barcelona, 31 puanla Atletico Madrid izledi.

Inter, son şampiyonu farklı yendi

Serie A'da zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Inter, konuk olduğu son şampiyon Napoli'yi 44. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 61. dakikada Nicoli Barella ve 85. dakikada Marcus Thuram'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Zirve mücadelesi veren Juventus, Monza deplasmanında 3 puanı, 2-1'lik skorla aldı.

Milan, ağırladığı Frosinone'u 3-1; Roma ise deplasmanda Sassuolo'yu 2-1 yenerek üst sıralardaki yerini korudu.

Serie A'nın 14. haftası sonunda 35 puanlı lider Inter'i, 33 puanlı Juventus, 29 puanlı Milan, 24'er puanlı Roma ile Napoli takip etti.

PSG, 10 kişiyle kazandı

Ligue 1'in 14. haftasında PSG, deplasmanda Le Havre'yi 2-0 mağlup etti. 10. dakikada PSG'nin kaleci Gianluigi Donnarumma'nın, rakip oyuncuya müdahalesi nedeniyle henüz 10. dakikada doğrudan kırmızı kart gördüğü mücadelede, konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 23. dakikada Kylian Mbappe, 89. dakikada Vitinha kaydetti.

Nice, konuk olduğu Nantes'a 1-0 yenilerek zirve yarışında yara aldı. Monaco, ağırladığı Montpellier'i 2-0; Lille ise evinde Metz'i aynı skorla yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

Ligue 1'de 33 puanlı PSG lider, 29 puanlı Nice ikinci, 27 puanlı Monaco üçüncü, 26 puanlı Lille dördüncü sırada yer aldı.


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