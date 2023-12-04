Adana Demirspor'da Galatasaray maçı öncesi flaş Kluivert gelişmesi

Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert ile yollar ayrıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Adana Demirspor'da Galatasaray maçı öncesi flaş Kluivert gelişmesi

Süper Lig'de ekiplerinden Adana Demirspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Akdeniz temsilcisi, sezon başında Vincenzo Montella'nın yerine göreve gelen Patrick Kluivert ile yollarını ayırdı.

Sözleşme fesih görüşmelerinin tamamlanmasının ardından ayrılık resmen açıklanacak.

Galatasaray maçına yardımcı hoca çıkabilir

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Galatasaray'ın konuğu olacak olan Adana Demirspor'da teknik direktör sorunu çözülmezse kulüp antrenörü Serkan Damla takımın başında olacak.

Patrick Kluivert'ın karnesi

Adana Demirspor'la sezon öncesi sözleşme imzalayan 47 yaşındaki teknik adam, mavi-lacivertli takımın başında görev aldığı 20 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ile 6 yenilgi aldı ve 1.50 puan ortalamasını tutturdu.

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