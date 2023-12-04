Galatasaray'dan dikkat çeken çıkış. Bu sezon ortaya çıktı

Süper Lig'de RAMS Park'ta puan kaybetmeyen Galatasaray, bu sezon deplasmandaki performansıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray'dan dikkat çeken çıkış. Bu sezon ortaya çıktı

Dış sahada 19 puan toplayan sarı-kırmızılılar, bu alanda son 18 sezonun en iyi başlangıcına imza attı.

Galatasaray, bu sezon ligde evinde puan kaybetmedi.

Sarı-kırmızılılar, dış saha performansıyla da dikkatleri üzerine topladı.

Galatasaray, ligde deplasmanda 8 karşılaşmaya çıktı. Sarı kırmızılılar; bu süreçte 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet aldı.

HATAYSPOR MAÇI

Galatasaray; bu karşılaşmalarda fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde ise 3 gol gördü. Okan Buruk'un ekibi, ligdeki tek yenilgisini 12'nci haftada oynanan Atakaş Hatayspor maçında aldı.

Galatasaray, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda toplanabilecek 24 puanın 19'unu kazandı. Sarı kırmızılılar, ilk 8 maçlık deplasman karnelerine bakıldığında son 18 sezonun en iyi performansını yaptı.

Galatasaray daha önce, 2005-2006 sezonunda da ilk 8 deplasman maçında 19 puan toplamıştı. Sarı kırmızılılar, 2000 - 2001 sezonunda ise aynı periyotta 7 galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 21 puan toplamıştı.




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