Aniden çalışıp ilerlemeye başlayan araç cayır cayır yandı

Olay, Sinanbey Mahallesi, Yeşilbahçeler Sokak'ta saat 00.00 sularında gerçekleşti. Park halindeki 01 AJA 460 plakalı araç, beklenmedik bir şekilde kendiliğinden hareket ederek yaklaşık 50 metre ilerledi ve yol kenarındaki demire çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç alev aldı.

Yangını fark eden vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Ancak araç, yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili detaylı inceleme ve araştırma başlatıldı.