Aniden çalışıp ilerlemeye başlayan araç cayır cayır yandı

Kaynak: İHA
Aniden çalışıp ilerlemeye başlayan araç cayır cayır yandı

İnegöl ilçesinde park halindeyken aniden çalışarak ilerleyen bir otomobil, yol kenarındaki demire çarparak alev aldı.

Olay, Sinanbey Mahallesi, Yeşilbahçeler Sokak'ta saat 00.00 sularında gerçekleşti. Park halindeki 01 AJA 460 plakalı araç, beklenmedik bir şekilde kendiliğinden hareket ederek yaklaşık 50 metre ilerledi ve yol kenarındaki demire çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç alev aldı.

aw227256-02.jpg

aw227256-03.jpg

Yangını fark eden vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

aw227256-01.jpg

Ancak araç, yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili detaylı inceleme ve araştırma başlatıldı.

İlgili Haberler
Valilikten flaş yasak kararı. Bu araçlar 3 gün boyunca trafiğe çıkamayacak
Fiyatı yüzde 233 arttı. Altını da gümüşü de ezdi geçti
ATM kartınızı anında yutacak. Para çekerken bunu yapan yandı
Altın ve gümüş için geri sayım başladı
54 yıllık gıda devinin tesisleri satıldı
Son Haberler
Sokak köpeğine işkence. Demir kürekle defalarca vurdu Yaşam
Sokak köpeğine işkence. Demir kürekle defalarca vurdu
Sünger üretimi yapan iş yeri alev alev yandı Yerel Haberler
Sünger üretimi yapan iş yeri alev alev yandı
Şanlıurfa'da zincirleme kaza. 8 yaralı Yerel Haberler
Şanlıurfa'da zincirleme kaza. 8 yaralı
Selçuk Bayraktar videoda 'yatırım fırsatı'nı duyurmuştu Gerçek bambaşka çıktı Gündem
Selçuk Bayraktar videoda 'yatırım fırsatı'nı duyurmuştu Gerçek bambaşka çıktı
Ağaca çarpan otomobil sebze bahçesine savruldu. 5 yaralı Yerel Haberler
Ağaca çarpan otomobil sebze bahçesine savruldu. 5 yaralı
Survivor yarışmacıları trafikte çakarlı araçla gezdi Gündem
Survivor yarışmacıları trafikte çakarlı araçla gezdi