Valilikten flaş yasak kararı. Bu araçlar 3 gün boyunca trafiğe çıkamayacak

Düzenleme: Kaynak: AA
Valilikten flaş yasak kararı. Bu araçlar 3 gün boyunca trafiğe çıkamayacak

Ankara Valiliği, Kurban Bayramı için güvenlik nedeniyle ağır tonajlı araçlara ilişkin yasak kararını duyurdu.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı ve 2023-2024 eğitim öğretim yılının aynı döneme denk gelmesi sebebiyle trafik yoğunluğunun azaltılması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla ağır tonajlı araçlara yönelik geçici bir kısıtlama getirildi.

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3 GÜN BU İSTİKAMETTE TRAFİĞE ÇIKAMAYACAKLAR

Bu kapsamda, 14 Haziran Cuma günü saat 06.00 ile 16 Haziran Pazar günü saat 05.00 arasında 3 gün boyunca Ankara'da D-750 ile Anadolu Otoyolu üzerinden Gerede istikametine ve D-200'den Kırıkkale istikametine seyahat edecek kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyecek.

Valilik tarafından belirtilen istikamette seyahat edecek olan vatandaşların tarih aralığına uymaları istendi.

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