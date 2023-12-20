Aniden ölmek istemiyorsanız bunları yapmayın

Prof. Dr. Harun Arbatlı, kalp sağlığıyla ilgili can kulağıyla dinlenmesi gereken bilgiler verdi. Arbatlı, “ Düzensiz beslenme ve hareketsiz yaşamın yanı sıra; diyabet, KOAH, yüksek tansiyon, obezite, tiroit ve gut gibi hastalıklar kalbi yorar” diye konuştu.

Kalp damar ağı çok önemli bir organ. Bu nedenle böbrek ve göz gibi organlar diyabet hastalığından etkilense de kalp daha çok etkileniyor ve ölüme sürüklüyor. Kalbi yormamak için bazı hastalıklara yakalanmamak gerekiyor.

“ Tansiyon yanında kolesterol yüksekliği ve akabinde gelen diyabet kalbe yük veriyor” diye uyaran Arbatlı şunları söyledi:

“ KOAH KALBİ NEFESSİZ BIRAKABİLİR

KOAH ile kalp yetmezliğinin aynı anda sıkça görülebilir. KOAH kalp yetmezliğinin en başta gelen nedenlerinden biridir. Göğüs kafesindeki kaslar solunuma katılmak zorunda. Nefes alıp vermede bile yüksek enerji tüketimi kalbe yük bindirir. KOAH hastalarında yeterli oksijen olmadığından kalbe de yetersiz oksijen gider. ”

TANSİYON DAMARA NE YAPAR?

Düz kas hücrelerinin artması ve damar çeperinin kalınlaşması; damarın yapısını bozar adeta nasırlaştırır. Kan damardan akarken güçlük çeker. Damarların çatallaşması da kalbi yorar. BU kalp krizine yol açar. Yüksek tansiyon, kalp ve damar sisteminde değişikliklere yol açabilir.

KİLO VERMEK ŞART



Obezite hastalarının metabolizmalarında önemli tahribatlar olur. Kilolu kişilerin uyku düzenleri de bozuk olur. Sağlıksız uyku ve sağlıksız beslenme kolesterole yol açar damarları sertleştirir. Vücudumuzdaki yağın önemli kısmı trigliserit olarak depolanır. BU da kalbe zarar verir, damar sertliği yapar. Alkol kullanmak bu nedenle zararlıdır."