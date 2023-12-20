Aniden ölmek istemiyorsanız bunları yapmayın

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Cemile Balcı
Aniden ölmek istemiyorsanız bunları yapmayın
İşte kalbinizi yoran ve ani ölüme sürükleyen rahatsızlıklar...

Prof. Dr. Harun Arbatlı, kalp sağlığıyla ilgili can kulağıyla dinlenmesi gereken bilgiler verdi. Arbatlı, “ Düzensiz beslenme ve hareketsiz yaşamın yanı sıra; diyabet, KOAH, yüksek tansiyon, obezite, tiroit ve gut gibi hastalıklar kalbi yorar” diye konuştu.

Kalp damar ağı çok önemli bir organ. Bu nedenle böbrek ve göz gibi organlar diyabet hastalığından etkilense de kalp daha çok etkileniyor ve ölüme sürüklüyor. Kalbi yormamak için bazı hastalıklara yakalanmamak gerekiyor.

“ Tansiyon yanında kolesterol yüksekliği ve akabinde gelen diyabet kalbe yük veriyor” diye uyaran Arbatlı şunları söyledi:

“ KOAH KALBİ NEFESSİZ BIRAKABİLİR

KOAH ile kalp yetmezliğinin aynı anda sıkça görülebilir. KOAH kalp yetmezliğinin en başta gelen nedenlerinden biridir. Göğüs kafesindeki kaslar solunuma katılmak zorunda. Nefes alıp vermede bile yüksek enerji tüketimi kalbe yük bindirir. KOAH hastalarında yeterli oksijen olmadığından kalbe de yetersiz oksijen gider. ”

TANSİYON DAMARA NE YAPAR?

Düz kas hücrelerinin artması ve damar çeperinin kalınlaşması; damarın yapısını bozar adeta nasırlaştırır. Kan damardan akarken güçlük çeker. Damarların çatallaşması da kalbi yorar. BU kalp krizine yol açar. Yüksek tansiyon, kalp ve damar sisteminde değişikliklere yol açabilir.

KİLO VERMEK ŞART

Obezite hastalarının metabolizmalarında önemli tahribatlar olur. Kilolu kişilerin uyku düzenleri de bozuk olur. Sağlıksız uyku ve sağlıksız beslenme kolesterole yol açar damarları sertleştirir. Vücudumuzdaki yağın önemli kısmı trigliserit olarak depolanır. BU da kalbe zarar verir, damar sertliği yapar. Alkol kullanmak bu nedenle zararlıdır."

İlgili Haberler
Bu ot böbrek taşı düşürüyor cinsel gücü artırıyor
3 dakika boyunca ölümü yaşadı. 'Tuhaf sesler duydum'
İş yerinde fenalaşan vatandaşı ambulans hastaneye götürmedi. Büyük skandal
Çay demir eksikliğini giderir mi
Son Haberler
Mansur Yavaş'tan Akşener'e 'korkaklık' yanıtı Gündem
Mansur Yavaş'tan Akşener'e 'korkaklık' yanıtı
Çanakkale'de 40 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Çanakkale'de 40 kaçak göçmen yakalandı
Kırıkkale’de korkunç olay: Müteahhit trafikte tartıştığı kişiyi öldürdü Gündem
Kırıkkale’de korkunç olay: Müteahhit trafikte tartıştığı kişiyi öldürdü
Fatih Altaylı TFF başkanlığı için bakın kimi önerdi: Bakın bakalım futbol adam oluyor mu olmuyor mu? Spor
Fatih Altaylı TFF başkanlığı için bakın kimi önerdi: Bakın bakalım futbol adam oluyor mu olmuyor mu?
Tuzla Piyade Okulu’nda yeni skandal. Belgesi ortaya çıktı Gündem
Tuzla Piyade Okulu’nda yeni skandal. Belgesi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Aliyev ile görüştü Dünya
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Aliyev ile görüştü