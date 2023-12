Çay demir eksikliğini giderir mi

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Uğur Ural, demir emilimi ile ilgili yaptıkları literatür araştırması sonuçlarını açıkladı ve şunları söyledi:



“Çayın sağlık üzerine yararlı etkileri nedeniyle kısıtlanması gerekmiyor. Diyetteki demirin iki kaynağı var. Bunlardan birisi bitkisel kaynaklı demirdir. Diğeri hayvansal kaynaklı. Vücudun demir ihtiyacı daha çok hayvansal olandan sağlanır. Et yediğimizde alınan organik demir ile bitkisel kaynaklı inorganik demir vücuttaki emilim yolları birbirinden farklı. Hayvansal kaynaklı demirin vücut tarafından emilimi bitkisel kaynaklı demirde olduğu gibi C vitamini alınması ile artış göstermez. Tahıl, yeşil sebze, kuru meyve, kuru baklagil, pekmez ve sert kabuklu yemişlerde bitkisel kaynaklı demir emilimi yapan maddeler bulunuyor."



FAZLA DEMİR ALIMI ZARARLI MI?



Kansızlık nedeni demir eksikliği olarak gösterilebilir. Vücutta beslenme bozukluğu ve kanama nedenli kayıp yoksa ileriki yaşlarımızda demir depoları artar. Bu durumda zararlı olur.



KANSIZLIĞIN NEDENİ HER ZAMAN DEMİR EKSİKLİĞİ MİDİR?



Prof. Ural’ın bu konuyla ilgili açıklaması ise şöyle:

“Hücre içinde bulunan fazla demir mide bağırsak kanalından ve kadınlarda adet döneminde vücut dışına atılır. Kansızlığın nedeni her zaman demir eksikliği olmaz,eksiklik belirlenmeden ilaç almam yarardan çok zarar verir.”