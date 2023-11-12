Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?

TOLGA ŞAHİN YAZDI!

Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?

Anıtkabir’de andımızı okuyan bir grup çocuğa görevlinin müdahalesini hepiniz izlemişsinizdir!

Sanki parti sloganı atılmış gibi ayakları götüne vurarak koşuyordu görevli çocuklara doğru!

“Hayır hayır hayır” diye bağırıyordu tıpkı Erdoğan’ı protesto edenleri bağırarak bastırmaya çalışan korumalar gibi!

Burada tek fark mekan ABD değil Anıtkabir; suç aleti ise protesto sesi değil; andımızdı!

Anıtkabir’in ziyaret kurallarındandır, gürültü yapılamaz, slogan atılamaz ancak “Her yer Tayyip Her yer Erdoğan” sloganı bu kuraldan muaf herhalde!

Çünkü andımızı okuyan çocukların üstüne koşan görevliyi bu slogan atılırken ortalarda göremedik zira!

Erdoğan sloganı atılırken görevini unutan bu kişi, andımızı okuyan öğrencilere müdahaleye neden zorunlu hissetti kendini?

Andımızın neresi rahatsız etti acaba bu görevliyi?

Türk olmamız mı?

Çalışkan olmamız mı?

Küçüklerimizi korumamız mı?

Büyüklerimizi saymamız mı?

Milletimizi özümüzden çok sevmemiz mi?

Ülkümüzün yükselmek ve ileriye gitmek olması mı?

Yoksa varlığımızın Türk varlığına armağan olması mı?

Bu görevliden açıklama bekliyoruz!

Bu cümlelerin hangisinden rahatsız oldu da Atasına huzuruna koşan çocukları engellemek istedi?

Kimdir bu görevli ve kendisine neyi vazife edinmektedir?

Yoksa başka bir durum mu var işin içinde?

Andımızın okullarda okunmasını yasaklayan zihniyete bir yaranma eylemi midir bu yoksa törensel bir durum mudur bu yaşananlar?

Törensel dahi olsa andımızın okunması beklenebilirdi gerçi ama neyse!

Anıtkabir Komutanlığı’nın bu konuya acil açıklama getirmesi gerekiyor!

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