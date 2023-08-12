Anka Kuşu’nun müthiş hikayesi. Pers mitolojisinde efsanevi kuş

Anka Kuşu’nun diğer ismi Zümrüd-ü Anka’dır.

Efsânevi bir kuş olan Anka Kuşu, Pers mitolojisi kaynaklı olsa da zamanla diğer Doğu mitoloji ve efsânelerinde de yer edinmiştir.

Türk mitolojisinde karşılığı Tuğrul Kuşu'dur.Anka, Fars sanatında kuş şeklinde, kanatlı dev bir yaratık olarak resmedilmiştir.

Anka Kuşu bazen köpek başına ve aslan pençelerine sâhip bir tavus kuşu olarak da resmediliyor.

Efsanevi kuşların yılanlara karşı bir düşmanlığı var ve yaşadığı yer fazlasıyla sulak bir alandı.

Ayrıca inanışa göre, kendisini alevlerle kaplayana kadar 1700 yıl yaşadığı, daha sonraki tanım ve kayıtlarda ise onun ölümsüz olduğu ve Bilgi Ağacı'nda bir yuvası olduğundan bahsedilmiştir.

Bu kuşun küllerinden yeniden doğduğu da söylentiler arasındadır.

İran efsânesine göre, Anka Kuşu o kadar yaşlıdır ki dünyanın yıkılışına üç kez tanık olmuştur. Persler onun yere bereket bahşedeceğine ve dünya ile göğün arasındaki birliği sağlayacağına inanırlardı.

İran geleneklerinde Simurg ilahiliğin bir sembolü hâline gelmiştir. Ayrıca o, Pers edebiyatında Homâ olarak tanımlanmış, Arapça'ya ise Rukh olarak girmiştir.