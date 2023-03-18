ANKA-3 Muharip İnsansız Savaş Uçağı ilk kez görüntülendi

Kotil, “Türkiye Yüzyılı’nda milletimize olan sözümüzü tuttuk. MMU ve HÜRJET taksi yaptı, ATAK 2 yakında motor çalıştıracak, ANKA 3 de ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Binlerce çalışma arkadaşımız ve iş ortaklarımızla ortaya çıkardığımız ürünlerimizi Çanakkale şehitlerimize armağan ediyoruz” diye yazdı.

ANKA-3’ün özellikleri

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen delta kanatlı, jet motorlu, Muharip İnsansız Savaş Uçağı ANKA-3 (MİUS)’un görüntüleri paylaşıldı. İlk kez 18 Mart 2023 tarihinde hangardan çıkartılması beklenen ANKA-3’ün 2023 Nisan gibi motor çalıştırarak taksiye başlaması ve yıl ortasında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor.

Yaklaşık 0.7 mach (800 km/s) hıza ve 7 tona varan kalkış ağırlığına, kanat altı silah istasyonlarıyla yüksek yük taşıma kapasitesine sahip olan ANKA-3, Türkiye’nin yeni nesil insansız hava araçlarında geldiği yeri göstermesi açısından oldukça önemli bir yere sahip olacak.

ANKA-3 ile keşif, gözetleme ve istihbarat toplanması, milli mühimmatlarla havadan karaya taarruz, hava-hava mühimmatları ile de düşman helikopter, uçak ve İHA’larını avlaması, düşük radar iziyle (stealth ucav) düşman radar ve hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi görevlerinde yer alabilecektir.

ANKA-3 MİUS Özellikleri

Jet Motorlu

7 ton Ağırlığında

0.7 Mach (800 km/s) Hızında

Düşük Radar İzine Sahip

Hava-Yer, Hava Hava Görevleri İcra Edebilme

HÜRJET