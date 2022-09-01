Tesadüfe bak bügün yıkım ihalesi yapılacaktı. TOGO kuleleri yıkım kararında önemli gelişme. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yıkım ihalesi öncesi yürütmeyi durdurma kararı çıktı

CHP eski Milletvekili ve eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı karşı karşıya getiren TOGO kulelerinin yıkım kararında önemli gelişme. İmar değişikliğine dair mahkeme kararları gerekçe gösterilerek Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Aralık 2019’da mühürlenen Togo Kuleleri’nin yıkım kararı durduruldu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, yargı kararları sonrası yıkım süreci başlayan ve bugün ABB tarafından yıkım ihalesi yapılacak olan TOGO Kuleleri’ne ilişkin yargı yürütmeyi durdurma kararı verdi.

NE OLMUŞTU

CHP eski Milletvekili Sinan Aygün’ün sahibi olduğu Togo kuleleri projesi Aralık 2019’da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından mahkeme kararı üzerine mühürlenmişti.

Mühürlemenin ardından Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin kendisinden rüşvet istediğini iddia etmiş, Aygün’ün iddialarına karşı Yavaş dava açmıştı.

Şubat 2021’de, Danıştay 6’ncı Dairesi, Togo kulelerine yönelik 11 Nisan 2019’da Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı ve yerel mahkeme ile istinaf mahkemesinin gizli emsal artışını iptal ettiği kararı onamıştı. Mahkemenin kararıyla, “Gizli emsal artışının usulsüzlüğü” ,“Şehircilik ilkelerine aykırılık” ve “Binanın kaçak inşa edildiği” mahkeme kararı ile tescillenmişti.

ABB Meclisi'nin 12 Ağustos 2018 tarihinde aldığı ve emsalin 1.50’ye

düşürülmesine ilişkin kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin işleme karşı açılan dava 8 Temmuz 2022’de sonuçlanmıştı.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin verdiği "davanın reddi" kararının ardından Danıştay 6. Dairesi de kararı oy birliğiyle kesin olarak onamış, emsal 2.10’a göre yapılan ve plan notlarıyla emsal 9.98’i bulan yapının yıkımının önünde hiçbir engel kalmamıştı.

Yargı sürecinin tamamlanmasının ardından ABB harekete geçmiş ve kulelerin yıkımı için ihale süreci başlatmıştı. Hurda karşılığı yıkım için ihale açan ABB, işin muhammen (tahmin edilen) bedelini 25 milyon 913 bin 416 TL olarak belirlemiş, ihale tarihi de 1 Eylül olarak duyurulmuştu.