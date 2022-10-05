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  • Ankara’daki şehir hastanesi için geri adım. Vatandaşların tepkisinin ardından eşyalar geri taşınıyor

Ankara’daki şehir hastanesi için geri adım. Vatandaşların tepkisinin ardından eşyalar geri taşınıyor

Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nin açılışıyla birlikte Sami Ulus Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Etlik Zübeyde Hanım Hastanesi ve Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi’nin kapatılacağı planlanmıştı. İktidar geri adım attı ve Bakan Koca, Etlik nedeniyle hiçbir hastanenin kapatılmayacağını açıkladı.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 11:17
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Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde geri adım: Eşyalar geri taşınıyor

Ankara’daki şehir hastanesi için geri adım. Vatandaşların tepkisinin ardından eşyalar geri taşınıyor
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Vatandaşlar, hastanelerin kapatılmasına tepki göstermesi üzerine iktidar geri adım attı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Etlik nedeniyle hiçbir hastanenin kapatılmayacağını açıkladı.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nin açılmasının ardından, kapatılması planlanan Sami Ulus Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Etlik Zübeyde Hanım Hastanesi ve Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi’nde eşyalar geri taşınıyor.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nden başhekimliklere gönderilen yazıda kamu hastanelerinin statülerinin korunacağı belirtildi. 

Etlik Şehir Hastanesi’nin inşası sürerken, açılışla birlikte Sami Ulus Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Etlik Zübeyde Hanım Hastanesi ve Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi’nin kapatılacağı planlandı.

"ETLİK NEDENİYLE HİÇBİR HASTANENİN KAPATILMAYACAK"

Etlik’in Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu’yla da bu durum resmi belgelere geçti. Bunun üzerine pek çok hastaneden tıbbı malzeme ve eşya taşıma işlemine başlandı. Bu sırada sağlık çalışanlarına da görevlerine Etlik’te devam edeceği söylendi. Hastane açılmadan bir hafta önceye kadar da onkoloji servisinden ekim ayı için kemoterapi randevusu almak isteyen hastalara, “hastane kapatılacağı için randevu verilmediği” bilgisi aktarıldı. Yurttaşların duruma tepki göstermesi üzerine iktidar geri adım attı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Etlik nedeniyle hiçbir hastanenin kapatılmayacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan başhekimliklere, “Şehir Hastanesi’nin açılış sürecinde sağlık tesisi rollerinin yeniden belirlenmesi” başlığıyla gönderilen yazıda Sami Ulus Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Etlik Zübeyde Hanım Hastanesi ve Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi’nin “Etlik’e kısmen taşınacağı ancak hizmete devam edeceği” belirtildi. Bunun üzerine tıbbi malzemeler tekrar taşındıkları hastanelere geri getirilmeye başlandı. Onkolojideki malzemelerin de “bir gecede geri getirildiği” öğrenildi.

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ALLAH ın kulu
5.10.2022 12:19
Bakan açıkladı onkoloji ve dışkapı hastanesi kapanmayacak aHMAKLAR anlamazlar  
 
Asker
5.10.2022 11:38
Ne Program var ne de Plan tek dertleri birilerine para kazandırmak Türk milleti tövbe umurlarında değil.  
 
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