Ankara gazeteciliğinin ağır abisi Orhan Uğuroğlu mektup yazdı Muharrem İnce 3 saat sonra adaylıktan çekildi

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, Muharrem İnce’nin adaylıktan çekildiğini açıklamasından 3 saat önce yazdığı mektupta çağrı yapmıştı. Uğuroğlu İnce’ye adaylıktan çekilmesi yönünde çağrı yapmıştı.

Ankara gazeteciliğinin ağır abisi Orhan Uğuroğlu mektup yazdı Muharrem İnce 3 saat sonra adaylıktan çekildi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu. İnce yaptığı açıklamada hakkında ortaya atılan iftiralara savcılığın sessiz kaldığını belirterek, “Devlet Cumhurbaşkanı adayının itibarını koruyamadı” dedi.

İnce seçim sürecinde üçüncü yol açmaya çalıştığını belirterek, gelinen son noktada adaylıktan çekildiğini belirterek, başka bir adayı desteklediği konusunda bir işaret vermedi.

ORHAN UĞUROĞLU MEKTUP YAZMIŞTI

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, İnce’nin adaylıktan çekildiğini açıklamasından saatler önce bir mektup yayınlamıştı. Uğuroğlu, İnce’ye yazdığı mektupta adaylıktan çekilmesi için çağrı yapmıştı.

Orhan Uğuroğlu’nun mektubu şöyle:

Sayın Muharrem İnce, geçmiş olsun. Allah şifa versin.

Haksız, hukuksuz, kumpaslarla hücuma uğradığınızı görüyorum ve en az sizin kadar bu çirkin saldırıları lanetliyorum.

Bu tür pis işlere asla kalkışmayan bir gazeteci olduğumu siz de iyi bilirsiniz.

2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde size büyük destek verdiğimi de hatırlarsınız.

O günden bu güne siyasilere ve gazetecilere yaşanan saldırıları lütfen düşünün.

Sinan Ateş siyasi cinayetini göz önüne alın.

71 yaşında evinin önünde saldırıya uğrayan ve öldürülmek istenen 54 yıllık gazeteci olarak sizden çok rica ediyorum;

Adaylıktan çekilin.

Erdoğan iktidarı tarafımdan hakkımda 5 dava açıldı yazılarım nedeniyle.

Özgürlüğümüz için demokrasimiz için 50 dava açılsa da umurumda değil.

Bildiğim inandığım yoldan asla dönmem.

Her gün yazılarım için tehdit yağıyor.

Erdoğan ve Bahçeli'nin faşist yönetim baskısı ile yeni bir 5 hatta 10 yıl daha bizi karşı karşıya bırakmayın.

Demokratik hakkınızdır elbette aday olmak ama bizim de insanca yaşamaya, özgürce gazetecilik yapmaya hakkımız var değil mi?

Eğer adaylıktan çekilirseniz;

Türkiye'de demokrasi kazanacak,

İnsan hakları kazanacak,

Kadınlarımız kazanacak,

Özgür medya kazanacak,

Büyük Türk milleti kazanacak.

Merhum gazeteci babam "Bayındırlık bakanlığında yüzde 10 pazarlıkları iddiası var" diye yazdığı için Demokrat Parti iktidarında 16 ay hapis yattı.

Eğer Erdoğan seçilirse, Eğer 2028 için erken seçim kararı yine alırsa 2033'e kadar Cumhurbaşkanı kalır.

2014’ten 2033’e 19 yıl…

Anayasa bir kişi en fazla 2 dönem seçilebilir diyor.

Erdoğan YSK kararı ile anayasa çiğnenerek aday oldu.

Seçilirse meşruiyeti tartışılacak bir cumhurbaşkanı olacak.

Alacağınız oylar ile bu sonuç çıkarsa mutlu olacak mısınız? Sevinecek misiniz Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti diye? Sevinecek misiniz Erdoğan kazandı diye?

Bilin ki sadece Bay Kemal değil, Millet İttifakı değil seçimden mağlup çıkacak.

Demokrasimiz kaybedecek,

Anayasamız çiğnenecek,

Tek Adam Rejimi devam edecek,

Ekonomik kriz milletin baş belası olmaya devam edecek,

Zengin daha zengin, fakir daha fakir olacak,

Rüşvet ve yolsuzluklar devam edecek, hesap sorulamayacak.

İhalesiz keyfi işler yandaşlara dağıtılacak,

Rantçılar kazanacak

Sayın İnce, ağabeyiniz olarak lütfen çok rica ediyorum; Çocuklarımızın, torunlarımızın ülkemizin geleceğini düşünün...

İnanın sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil Türkiye kazanır, Türk milleti kazanır.

Vakit var.

Türkiye’nin bekası için, milletimizin refahı için çekilin…

“Gel Muharrem” diyerek o sizi cumhurbaşkanı adayı gösterdi.

O halde siz de “Bay Kemal adayımızdır” diyerek güzel günler için imzanızı atın.

Hırsla değil, akıl ile hareket edin.

Kemal Kılıçdaroğlu lehine lütfen adaylıktan çekilin…

Saygılarımla

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