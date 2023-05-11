Adaylıktan çekildiğini açıklayan İnce'den ilk paylaşım

Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı. İnce, "Benim tek derdim Türkiye, tek derdim Memleket" dedi.

Adaylıktan çekildiğini açıklayan İnce'den ilk paylaşım

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce bugün partisinin genel merkezi önünde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini kamuoyuyla paylaştı.

İNCE’DEN İLK PAYLAŞIM

Türkiye'nin gündeminde oturan açıklamadan saatler sonra İnce, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ilk paylaşımı yaptı. Paylaşımında Memleket Partisi'ne oy istedi.

İnce, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

''Benim tek derdim Türkiye, tek derdim Memleket. Bu yüzden siz değerli yurttaşlarımızdan isteğim; her evden bir oy Memleket Partisi'ne!''

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