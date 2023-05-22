Orhan Uğuroğlu'ndan Sinan Oğan'a son çağrı. Liste yayınladı

Yeniçağ Gazetesi Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 12 maddelik bir liste yaptı. Yazının başlığı "O An geldi Sinan Oğan"dı. Uğuroğlu paylaşımında tek tek sordu. Milliyetçilikten Andımıza, Sinan Ateş'ten HÜDA PAR'a tam 12 soru vardı. Uğuroğlu yazısının sonunda hem Sinan Oğan'ı hem de Ümit Özdağ'ı etiketledi. Ve sorduğu son soru ise "Erdoğan'a şöyle mi diyeceksiniz" oldu

OAn geldi Sinan Oğan

1-Milliyetçiliği her vesile ile ayaklar altına alan

2-Türkçülüğe karşı çıkıp alay eden,

3-Andımızı kaldıran

4-Atatürk adının devletin tesislerinde kullanılmasını yasaklayan 5-Atatürk posterlerini devlet dairelerinden kaldırtan

6-Türk ve Atatürk Milliyetçiliğini reddeden

7-Camileri siyasetin merkezi haline getiren

8-Sinan Ateş siyasi suikastını işleten siyasi ayağın ortaya çıkartmayan bu cinayeti kınamayan 9-Süleyman Soylu'yu Ümit Özdağ'a saldırtan,

10-İhvan geleneğine bağlı, Emevî zihniyetli Arap dünyasına hayran olan,

11- "Anayasanın ilk 4 maddesini değiştireceğiz, Ulus Devlet anlayışını yıkacağız, Türkiye'yi federasyonlara bölüp Kürdistan kuracağız, Kürtçeyi resmî dil yapacağız, PKK terör örgütü değildir" diye HÜDA PAR ile ittifak kuran,

12-Hizbullah terör örgütünün devamı HÜDA PAR'ın genel başkanı ve 2 üyesini AKP'den milletvekili yapan; Erdoğan'a şöyle mi diyeceksin?

"OAn geldi."

Uğuroğlu paylaşımın sonuna

@DrSinanOgan

@umitozdag etiketledi