Şahan Gökbakar'dan Muharrem İnce'ye: Hoş geldin, güle güle...

Şahan Gökbakar, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Twitter'dan İnce'ye göndermeli bir paylaşım yaptı. Gökbakar, 'Hoş geldin, güle güle...' ifadelerini kullandı.

Şahan Gökbakar'dan Muharrem İnce'ye: Hoş geldin, güle güle...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde sabah saatlerinde kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından partisinin genel merkezinde açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayan İnce, "Bunu memleketim için yapıyorum" dedi.

“HOŞ GELDİN, GÜLE GÜLE...”

Siyaset tarihine geçen anların ardından, ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, Twitter hesabından isim vermeden bir göndermede bulundu.

Gökbakar, 'Hoş geldin, güle güle...' ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Muharrem İnce'nin, CHP lideri ve Millet İttifakı'nın 13. cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Memleket Partisi Genel Merkezi'nden uğurlarken sarf ettiği "Hoş geldiniz, güle güle..." sözleri uzun süre tartışılmıştı.

Daha sonra bu sözlerine açıklık getiren İnce, "İntikam almak bir derdim olmadı. Hoş geldiniz ve güle güle, Türkçede en fazla kullanılan kelimedir. Ben ikisini birden giderken söyledim. Büyük anlamlar çıkarmaya gerek yok. Ben niyetimi biliyorum. Niyetim salihtir" diye konuşmuştu.

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