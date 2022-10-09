9 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • ''Erdoğan iki televizyon kanalını izliyor beğenmediğinde alt yazılara müdahale ediyor'' Ankara kulislerinde sızdı

''Erdoğan iki televizyon kanalını izliyor beğenmediğinde alt yazılara müdahale ediyor'' Ankara kulislerinde sızdı

Gazeteci Sedat Bozkurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli olarak A haber ile TV24'ü takip ettiğini ve bazen alt yazıları beğenmeyerek müdahale ettiğini söyledi. 

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 09:06
Takip Et

Ankara kulislerinde sızdı. Erdoğan iki televizyon kanalını izliyor beğenmediğinde alt yazılara müdahale ediyor

''Erdoğan iki televizyon kanalını izliyor beğenmediğinde alt yazılara müdahale ediyor'' Ankara kulislerinde sızdı
+
Aa
-

Gazeteci Sedat Bozkurt, Kısa Dalga'da yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisinde iki tane televizyon bulunduğu ve bunlarda sürekli olarak A Haber ile TV24'ün açık olduğu iddiasını okurlarıyla paylaştı.

"Bazen alt yazılarda geçen haberlerin ifade edilişini beğenmiyor ve hemen (burada 'Ekonomist Erdoğan' yazımın başına gelen erişim engellinin tekrarlanmaması için isim vermeyeceğim) en yakın çalışma arkadaşını çağırıyor" diyen Bozkurt, şöyle devam etti:

"Kendisine göre doğru olan ifadeyi söyleyerek kanalın aranarak düzeltilmesini istiyor. Ve alt yazıdaki ifade düzeltiliyor. Aynı zamanda genel yayın yönetmeni yani. Abdulkadir Selvi'ye canlı yayında verdiği talimat bir işleyişin rutini."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Sürekli gütmek gerekir tabii....
9.10.2022 09:12
Ne de olsa bu kanalları çoğunlukla koyunlar izliyor .  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
1
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
2
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
﻿AKP'li Jülide Sarıeroğlu asgari ücrette yaşanacak artışı açıkladı
3
﻿AKP'li Jülide Sarıeroğlu asgari ücrette yaşanacak artışı açıkladı
﻿AKP'li Jülide Sarıeroğlu asgari ücrette yaşanacak artışı açıkladı
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
4
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
5
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
6
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
﻿Pahalılığın nedeni CHP ve İmamoğlu diyen AKP'li teyze meyve ve sebzeyi dağın içine gömdüler sonra ineklerin önüne döktüler
7
﻿Pahalılığın nedeni CHP ve İmamoğlu diyen AKP'li teyze meyve ve sebzeyi dağın içine gömdüler sonra ineklerin önüne döktüler
﻿Pahalılığın nedeni CHP ve İmamoğlu diyen AKP'li teyze meyve ve sebzeyi dağın içine gömdüler sonra ineklerin önüne döktüler
﻿'Babasından yemediği fırçayı futbolcudan yiyen hakemden Türk futboluna hayır gelmez'
﻿'Babasından yemediği fırçayı futbolcudan yiyen hakemden Türk futboluna hayır gelmez'
﻿'Babasından yemediği fırçayı futbolcudan yiyen hakemden Türk futboluna hayır gelmez'
﻿Kastamonu Şehit Şerifebacı Öğretmenevine işçi alınacak
﻿Kastamonu Şehit Şerifebacı Öğretmenevine işçi alınacak
﻿Kastamonu Şehit Şerifebacı Öğretmenevine işçi alınacak
﻿Balıkesir'de asayiş ve kaçakçılık operasyonu
﻿Balıkesir'de asayiş ve kaçakçılık operasyonu
﻿Balıkesir'de asayiş ve kaçakçılık operasyonu
﻿Önce eşini ve 2 çocuğunu öldürdü. Sonra intihar etti
﻿Önce eşini ve 2 çocuğunu öldürdü. Sonra intihar etti
﻿Önce eşini ve 2 çocuğunu öldürdü. Sonra intihar etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.