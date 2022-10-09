''Erdoğan iki televizyon kanalını izliyor beğenmediğinde alt yazılara müdahale ediyor'' Ankara kulislerinde sızdı

Gazeteci Sedat Bozkurt, Kısa Dalga'da yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisinde iki tane televizyon bulunduğu ve bunlarda sürekli olarak A Haber ile TV24'ün açık olduğu iddiasını okurlarıyla paylaştı.

"Bazen alt yazılarda geçen haberlerin ifade edilişini beğenmiyor ve hemen (burada 'Ekonomist Erdoğan' yazımın başına gelen erişim engellinin tekrarlanmaması için isim vermeyeceğim) en yakın çalışma arkadaşını çağırıyor" diyen Bozkurt, şöyle devam etti:

"Kendisine göre doğru olan ifadeyi söyleyerek kanalın aranarak düzeltilmesini istiyor. Ve alt yazıdaki ifade düzeltiliyor. Aynı zamanda genel yayın yönetmeni yani. Abdulkadir Selvi'ye canlı yayında verdiği talimat bir işleyişin rutini."