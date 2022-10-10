Ali Babacan AKP'nin seçim planını deşifre etti. Her fırsatta ''Seçim zamanında olacak'' deniliyordu

Karaman’da basın mensuplarıyla bir araya gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6’lı masanın ortak cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına ilişkin, “Ortak aday ile ilgili tespit, seçim yaklaşmasıyla beraber yapılacak.

Fakat önce bizim çalışmalarımızı bitirmemiz gerekiyor. Bir, geçiş sürecinin yol haritası dediğimiz, parlamenter sisteme geçene kadar ülkenin nasıl yönetileceği ile ilgili çalışmayı tamamlamamız gerekiyor. Bir de ortak seçim beyannamesi çalışmamızı tamamlamamız gerekiyor. Bunlar biterken ortak adayı da konuşmaya başlayacağız. Eğer ortak aday, 6 genel başkandan birisi olursa sorun yok.” açıklamasında bulundu.

“NOKTA ATIŞ TAKVİM VERMEM MÜMKÜN DEĞİL”

Ortak adayın 6’lı masadan olmaması durumunda izlenecek yolu da anlatan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “O zaman ne yapacağız? Onu da davet edeceğiz. Senin bir görüşün var mıdır? ‘Bunları oku bak, 6 parti olarak çalıştık, ama itiraz edeceğin bir şey olabilir, ekleyeceğin görüşler olabilir, yeni bakış açıları olabilir.’

Ortak adayın da katkıları ile son halini verdikten sonra, tek bir ortak seçim beyannamesiyle seçime gitmiş olacağız. Nokta atış takvim vermem mümkün değil. Fakat ortak adayın tespiti de seçim takviminin yaklaşmasıyla beraber ele alacak bir konu. Öncesinde bu konuyu konuşmama kararı aldık” açıklamalarında bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çağrısına değer verdiklerini ifade eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Çok geçmişe takılmadan, ileriye doğru verilen sözlerin ve taahhütlerin kıymetini bilerek, güvenerek bir ortak çaba içerisindeyiz. Önemli olan şu; gördüğünüz Türkiye aynı Türkiye mi? Yarınların Türkiye’si için hedeflediğimiz, hayal ettiğimiz ülke aynı ülke mi? Bizim için şu anda önemli olan bu” şeklinde konuştu.

“BASKIN SEÇİM YAPILABİLİR”

Yılbaşında asgari ücrete, memura ve emekliye zam yapılacağını belirterek, bunun etkisinin sıfırlanmaması için hükümetin baskın seçim kararı alabileceğini aktaran DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Zam havasıyla beraber ‘Bir seçim patlatalım’ diyebilirler. Bir baskın seçim ilan edilebilir. Böyle bir ihtimal var. Fakat seçimin zamanında olma ihtimalini daha yüksek görüyoruz. Mayıs, haziran gibi bir tarihte, seçimin olma ihtimali daha yüksek” şeklinde konuştu.

