Ankara'da 4 gollü maç. Ankaragücü Kasımpaşa'yı yıktı, hasreti bitirdi

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Ankara'da 4 gollü maç. Ankaragücü Kasımpaşa'yı yıktı, hasreti bitirdi
Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü; Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla mağlup etti, tam 6 hafta sonra kazandı.

Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadı'nda seyircisiz oynanan mücadeleyi ev sahibi Ankaragücü 3-1'lik skorla kazandı.
Emre Belözoğlu yönetimindeki başkent temsilcisi; 35. dakikada Aytaç Kara'nın golüyle geriye düştü.
Dakikalar 45'i gösterdiğinde Mujakic skora denge getirdi ve devre 1-1 sona erdi.
64. dakikada Bajic'in sayısıyla üstünlüğü yakalayan Ankaragücü, 83'te Moreira ile 3-1'lik galibiyete uzandı.
Bu skorun ardından Sarı-Lacivertliler ligde tam 6 hafta sonra kazandı.
Ankaragücü son galibiyetini ligin 13. haftasında 25 Kasım 2023'te Gaziantep FK deplasmanında 1-0'lık skorla elde etmişti. Ankaragücü bu periyodu 5 beraberlik, 1 yenilgiyle geçmişti.
Bu sonuçla Ankaragücü puanını 24'e yükseltirken, Kasımpaşa 26'da kaldı.

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