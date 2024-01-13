Ankara'da 4 gollü maç. Ankaragücü Kasımpaşa'yı yıktı, hasreti bitirdi

Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadı'nda seyircisiz oynanan mücadeleyi ev sahibi Ankaragücü 3-1'lik skorla kazandı.

Emre Belözoğlu yönetimindeki başkent temsilcisi; 35. dakikada Aytaç Kara'nın golüyle geriye düştü.

Dakikalar 45'i gösterdiğinde Mujakic skora denge getirdi ve devre 1-1 sona erdi.

64. dakikada Bajic'in sayısıyla üstünlüğü yakalayan Ankaragücü, 83'te Moreira ile 3-1'lik galibiyete uzandı.

Bu skorun ardından Sarı-Lacivertliler ligde tam 6 hafta sonra kazandı.

Ankaragücü son galibiyetini ligin 13. haftasında 25 Kasım 2023'te Gaziantep FK deplasmanında 1-0'lık skorla elde etmişti. Ankaragücü bu periyodu 5 beraberlik, 1 yenilgiyle geçmişti.

Bu sonuçla Ankaragücü puanını 24'e yükseltirken, Kasımpaşa 26'da kaldı.