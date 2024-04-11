Ankara'da 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Kayıtlarda, otomobilin virajı alamayarak şarampole yuvarlandığı görülüyor.

Kaza, dün Çubuk-Karagöl grup yolu Karaağaç Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ahmet B. yönetimindeki 06 CVF 240 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak telefon direğine çarptı. Kazada, sürücü ve yanındaki beş kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin virajı alamayarak şarampole yuvarlandığı net bir şekilde görülüyor.