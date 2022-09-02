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Ankara’da hırsızlık olayı: 18 gözaltı

Ankara'da jandarma ekipleri tarafından 7 farklı hırsızlık olayına karışan 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 16:58
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Ankara'da 7 farklı hırsızlık olayına karışan kişilere gözaltı

Ankara’da hırsızlık olayı: 18 gözaltı
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Ankara'da Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) 7 farklı hırsızlık olayı aydınlatılırken 18 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23-31 Ağustos tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda, JASAT tarafından Haymana, Çubuk, Şereflikoçhisar, Gölbaşı, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 7 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı. 

Meydana gelen olaylarda tespit edilen 22 şahıstan 18’i yakalanarak haklarında adli işlemler başlatıldı.

(Kaynak: İHA)

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