Ankara’da hırsızlık olayı: 18 gözaltı

Ankara'da Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) 7 farklı hırsızlık olayı aydınlatılırken 18 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23-31 Ağustos tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda, JASAT tarafından Haymana, Çubuk, Şereflikoçhisar, Gölbaşı, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 7 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı.
Meydana gelen olaylarda tespit edilen 22 şahıstan 18’i yakalanarak haklarında adli işlemler başlatıldı.
(Kaynak: İHA)
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