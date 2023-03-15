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Nedeni 'yok artık' dedirtti. Ankara'da bankaya silahlı saldırı: Bir personel başından vuruldu

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir banka şubesinden kart talep eden müşteri, görevliden olumsuz cevap alınca dehşet saçtı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 05:54
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Ankara'da bankaya silahlı saldırı: Bir personel başından vuruldu. Nedeni 'yok artık' dedirtti

Nedeni 'yok artık' dedirtti. Ankara'da bankaya silahlı saldırı: Bir personel başından vuruldu
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Ankara’nın kart alamadığı bankaya pompalı silahla saldıran şahıs, bir banka personelini yaraladı.

İHA’nın haberine göre; Çankaya ilçesinde saat 18.00 civarında bir şahıs, GMK Bulvarı üzerinde bulunan bir banka şubesine geldi.

İddiaya göre, hesabında para olmayan şahıs bankamatik kartı almak istedi ve bankanın işlemi reddetmesi üzerine daha sonra aracı ile geri gelerek bankaya pompalı silahla ateş etti.

Şüphelinin ateş etmesi sonucu banka görevlisi Hüseyin Mert K.'nin başına saçma isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan banka görevlisi olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Güven Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli aracında polislere teslim olurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

 

 

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