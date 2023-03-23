Şüphe üzerine durdurulan araçtan tabanca çıktı

İHA'nın haberine göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından suçların önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde ve iki şüpheli üzerinde yapılan aramada; 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 29 adet fişek ele geçirildi. Şahıslar jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.