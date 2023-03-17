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Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle vurdu

Ankara'da bir şahıs, park halindeki otomobilin altından pompalı tüfeği çıkararak tartıştığı kişiyi vurdu.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 16:28
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Ankara'da sokak ortasında silahlı saldırı

Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle vurdu
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İHA'nın haberine göre, Ankara'da bir şahıs, tartıştığı kişiyi daha önceden buluşma yerine gelip otomobilin altına gizlediği pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen C.G. ve S.M. buluşarak konuşmaya başladı. C.G., önceden gelip park halindeki otomobilin altına koyduğu pompalı tüfeği çıkararak S.M.’yi vurdu. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, C.G. olay sonrası kaçtı. Ayağından vurulan S.M. ise Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

 

 

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