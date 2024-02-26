Ankara’da cinayet gibi trafik kazası. Otomobille kaldırımdaki yayaları ezen şahıslar olay yerinden kaçtılar

Kaynak: İHA
Ankara’da cinayet gibi trafik kazası. Otomobille kaldırımdaki yayaları ezen şahıslar olay yerinden kaçtılar
Ankara’da kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı 2 kişi hayatını kaybederken, yayaları ezen şahıslar otomobili bırakarak olay yerinden kaçtı.

Ankara’da 1. TBMM Caddesi üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre kaldırımda yürüyen E.S. ile U.C.’ye 06 AEG 869 plakalı Citroen marka otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle ile yayalar savrulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin lay yerinde, yaptığı ilk inceleme sonucunda otomobilin çarptığı E.S. ile U.C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazaya karışan araç ise olay yerinden 100 metre ilerde durdu. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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