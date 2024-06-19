Ankara'da dereye giren kardeşlerden üçü de boğuldu

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, serinlemek için dereye giren 3 kardeşten acı haber geldi.

Aktarılan bilgilere göre, piknik için Pazar Mahallesi'ne giden Suriye uyruklu kardeşler Muhammed, Ali ve Ahmet Erzinga serinlemek amacıyla Kurtboğaz Barajı'na bağlanan Pazar deresine girdi. Ancak kardeşler bir süre sonra suda kayboldu.

Ailelerinin yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleriyle AFAD'ın dalgıçları 3 kardeşi aramaya başladı. Bir süre sonra dalgıçlar 3 kardeşin cesedine ulaştı.

Kardeşlerin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna sevk edildi.