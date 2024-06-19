Ankara'da dereye giren kardeşlerden üçü de boğuldu

Kaynak: İHA
Ankara'da dereye giren kardeşlerden üçü de boğuldu

Ankara'da serinlemek amacıyla Kurtboğaz Barajı'na bağlanan Pazar Deresi'ne girdikten sonra kaybolan 3 kardeş boğuldu.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, serinlemek için dereye giren 3 kardeşten acı haber geldi.

Aktarılan bilgilere göre, piknik için Pazar Mahallesi'ne giden Suriye uyruklu kardeşler Muhammed, Ali ve Ahmet Erzinga serinlemek amacıyla Kurtboğaz Barajı'na bağlanan Pazar deresine girdi. Ancak kardeşler bir süre sonra suda kayboldu.

Ailelerinin yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleriyle AFAD'ın dalgıçları 3 kardeşi aramaya başladı. Bir süre sonra dalgıçlar 3 kardeşin cesedine ulaştı.

Kardeşlerin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna sevk edildi.

İlgili Haberler
Uşak’ta orman yangını
Uşak’ta orman yangını
Antalya'da sıcaklık o kadar yükseldi ki araçta erime meydana geldi
Antalya'da sıcaklık o kadar yükseldi ki araçta erime meydana geldi
Büyükekşi'den ortalığı sarsacak adaylık açıklaması
Büyükekşi'den ortalığı sarsacak adaylık açıklaması
Bursa’da 2 asırlık "Alabaş" geleneği Osmanlı’nın delilerini anıyor
Bursa’da 2 asırlık "Alabaş" geleneği Osmanlı’nın delilerini anıyor
Abdülkerim Bardakcı gözünü kararttı
Abdülkerim Bardakcı gözünü kararttı
Çılgın Türkler trafiği kitledi gazeteci mahsur kaldı
Çılgın Türkler trafiği kitledi gazeteci mahsur kaldı
Son Haberler
Arda Güler zirveye fırladı Spor
Arda Güler zirveye fırladı
Kanada'da sığınmacı karşıtı görünen islamofobik kampanya Dünya
Kanada'da sığınmacı karşıtı görünen islamofobik kampanya
Binlerce emeklinin maaşı kesilecek. SGK bayram sonunu bekliyor Ekonomi
Binlerce emeklinin maaşı kesilecek. SGK bayram sonunu bekliyor
MSB duyurdu! Yunanistan’a geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı Gündem
MSB duyurdu! Yunanistan’a geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı
Onuachu'nun paylaşımı heyecanlandırdı Spor
Onuachu'nun paylaşımı heyecanlandırdı
Ajan cinler açıklaması. Yok artık dedirten iddia Gündem
Ajan cinler açıklaması. Yok artık dedirten iddia