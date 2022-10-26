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SİNPAŞ GYO çalışanları piknik yapmak isteyenlere saldırdı

Marmaris Kızılbük'te yargı kararlarına rağmen projeyi sürdüren SİNPAŞ GYO, bu kez kamu arazisinde piknik yapmak isteyenlere saldırdı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 04:39
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SİNPAŞ GYO çalışanları piknik yapmak isteyenlere saldırdı

SİNPAŞ GYO çalışanları piknik yapmak isteyenlere saldırdı
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Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Kızılbük mevkiindeki milli park içerisinde yargı kararlarına rağmen otel ve devre mülk projesinin inşaatını sürdüren SİNPAŞ GYO'ya bağlı çalışanlar, bu sefer kamu arazisinde piknik yapmak isteyenlere saldırdı.

Muğla Kent Konseyi tarafından paylaşılan görüntülerde, SİNPAŞ çalışanları piknik için gelen insanların özel eşyalarını tekmelerken görüntülendi.

Piknik yapmak isteyenlerin kamu arazisine girişini engelleyen bir SİNPAŞ çalışanın, "Ben başkalarına benzemem" şeklinde tehditte bulundu.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz ay ise Marmaris Milli Parkı'nda yürüyüş yapmak isteyen çevreciler, Sinpaş GYO'nun çalışanları tarafından zor kullanarak engellenmişti.

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