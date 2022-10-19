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Iğdır'dan kalktı Mısır'a kondu. Kartal'ın göç gücü

Iğdır'dan kalktı uçtu uçtu ve Mısır'a kontu. Iğdır'dan kalkan bozkır Kartalı'nın göç yolculuğu uydu vericisiyle takip edildi. Bozkır Kartalı tam 2418 kilometre uçtu. En uzun uçuşunu ise Ürdün'de 710 kilometre olarak yaptı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 15:08
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Kartal'ın göç gücü. Iğdır'dan kalktı Mısır'a kondu. Tam 2418 Kilometre uçtu

Iğdır'dan kalktı Mısır'a kondu. Kartal'ın göç gücü
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Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Merkezi Kars'ta bulunan  Kuzey Doğa Derneği'nce takip altına alınan Bozkır Kartalı, 18 Eylül'de Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde uydu verici takılarak doğal ortamına bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Avrupa Birliği iş birliğinde "Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye'nin Nesli Tehlike Altında Türleri İçin Tür Eylem Planları Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Projesi"nin hayata geçirilmesiyle "korumada öncelikli türler" listesine alınan kartal, havaların soğumasıyla Afrika'ya göçmek için kanat çırptı.

Uydu verici takıldıktan sonra doğaya salınan kartal, 1 aylık süreçte Türkiye'nin yanı sıra Suriye, Irak, Ürdün ve İsrail'den geçip 2418 kilometre yol katederek Mısır'daki Kızıldeniz ile Akdeniz arasında bulunan Süveyş Körfezi kıyısına yerleşti.

KARTALIN BÜYÜK GÖÇ YOLCULUĞU

Kartalın Türkiye sınırlarındaki göç yolculuğu 970 kilometre mesafeyle 21 gün sürdü. Türkiye sınırlarından 9 Ekim'de ayrılan kartalın hızı saatte 48 kilometreye ulaştı. Bozkır kartalı, en yüksek uçuşunu Erzurum'da 2960 metrede, en düşük uçuşunu ise Kızıldeniz kıyısında 30 metrede gerçekleştirdi.

Kartal, en uzun mesafeli molasız uçuşunu Şanlıurfa'nın Harran ilçesi ile Suriye'nin Rakka şehirleri arasında 110 kilometrelik mesafeyle yaptı.

Göç yolculuğu boyunca kısa molalar veren bozkır kartalı, Suriye'nin Deyrizor şehrinin Mayadin ilçesi, Irak'ın Suriye sınırındaki çöl, Suriye-Ürdün arasındaki Rukban, Ürdün'ün Bayir ve Akabe, Mısır'ın Firan bölgesinde mola verip avlandıktan sonra yoluna devam etti.

Mısır'ın Kızıldeniz sınırındaki turizm merkezlerinden olan Ras Abu Rudeis kentine yerleşen kartal, 2418 kilometrelik uçuşunu gerçekleştirmiş oldu.

Türkiye'nin yanı sıra 5 ülkenin hava sahasını göç esnasında kullanan kartal, en kısa mesafeli ülke geçişini İsrail'in, Ürdün ve Mısır sınırındaki Eylat şehri üzerinden 11 kilometrelik mesafeyle, en uzun geçişini ise Ürdün'de 710 kilometre olarak yaptı.

Henüz Mısır'da bulunan kartalın Afrika'da farklı bölgelerdeki gezintisinin ardından Güney Yarımküre'ye ilkbaharın gelmesiyle yeniden Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

"MISIR'A YERLEŞTİ"

Iğdır'da kartalın takibinin gerçekleştirildiği Aras Kuş Araştırma Merkezi'nin sorumlusu Kayahan Ağırkaya, AA muhabirine, merkezde 2006'dan bugüne kadar 160 binden fazla kuşun halkalandığını, bozkır kartalının da bu türlerden biri olduğunu söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle Kuzey Doğa Derneği'nce çalışmaların yürütüldüğünü belirten Ağırkaya, "2022 sonbahar sezonunda uydu vericisiyle takip ettiğimiz önemli türlerden biri de bozkır kartalı oldu. Bu kuş özellikle Avrupa'da soyu tehlike altında olan önemli türlerden biridir." dedi.

Yaklaşık 1 aydır kartalı takip altına aldıklarını anlatan Ağırkaya, "Bu 1 aylık süreçte 2418 kilometre yol katetti. Irak, Suriye, Ürdün ve İsrail'i geçtikten sonra muhtemel kışlama alanı olan Mısır'a yerleşti. Bu uzun göç yolculuğunda kartalın bundan sonraki rotasını biz de merakla bekliyoruz." diye konuştu.

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