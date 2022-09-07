7 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Kılıçdaroğlu’ndan gençlere yeni “araba” mesajı

Kılıçdaroğlu’ndan gençlere yeni “araba” mesajı

Ankara’da katıldığı açılış töreninde gençlere seslenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Gençler elbette gülmek, eğlenmek, bisiklete binmek, araba sahibi olmak ister” dedi.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 15:17
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 15:18
Takip Et

Ankara'da konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan gençlere yeni “araba” mesajı

Kılıçdaroğlu’ndan gençlere yeni “araba” mesajı
+
Aa
-

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yeni Balık Hali ve Başkent İlçeler Terminali Açılış Töreni'ne katıldı.

Konuşmasında gençlere de seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, “Gençler elbette gülmek, eğlenmek, bisiklete binmek, araba sahibi olmak ister. Düşüncelerini özgürce ifade etmek ister. Dolayısıyla gençleri ihmal eden bir yönetimi asla Türkiye kabul etmiyor. Biz bütün gençleri kucaklıyoruz” dedi.

"Toplumun kucaklaşmasına ortam hazırlıyorum." diye konuşan Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bütün bunlar aynı zamanda helalleşmemize ortam hazırlıyor. Helalleşiyoruz. Hiç kimsenin kimliğini, yaşam tarzını, inancını sorgulamadan bu ülkede herkesin huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye'yi inşa etmeye çalışıyoruz. Millet İttifakı olarak yapıyoruz, 6 lideriz orada. Hepimiz bu ülkede barış, huzur istiyoruz. Bizi ayırmak, bölmek isteyenler başkaları. Biz bölünmeyeceğiz, ayrışmayacağız, biz bazılarının inadına karşı birlikte, beraber olacağız. Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Selim
7.09.2022 15:42
Civcivlere de ne vaat edersiniz.  
 
Millet
7.09.2022 15:37
Bu haberi okuyunca CHP nin seçim vaadi vardı hakkınız diye.chp li tüm belediyelerde öğrencilere ulaşım bedava hakkınız.boş vaadler.ulaşımı bedava yapamadınız ha traktörde verecekti CHP gerçi salladık  
 
YÖRÜK
7.09.2022 15:23
Önce gençlere iş lazım para olmayınca bu vaatler boş  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray koridorlarında bu anket fısıldanıyor
1
﻿Saray koridorlarında bu anket fısıldanıyor
﻿Yasmin Erbil'den yandaş olan babası Mehmet Ali Erbil'e gönderme
2
﻿Yasmin Erbil'den yandaş olan babası Mehmet Ali Erbil'e gönderme
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
3
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
﻿Balıkesirli Turhan Çömez'in paylaşımı İsmail Kahraman'ı evinden çıkartmayacak
4
﻿Balıkesirli Turhan Çömez'in paylaşımı İsmail Kahraman'ı evinden çıkartmayacak
﻿Hakarete uğramak beyinde 'tokat etkisi' yaratıyor. İltifattan daha uzun kalıyor
5
﻿Hakarete uğramak beyinde 'tokat etkisi' yaratıyor. İltifattan daha uzun kalıyor
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
6
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
﻿Emekli banka müdürü ekonomi için tarih verdi. Ekonomik krizden kimin çıkartacağını açıkladı
7
﻿Emekli banka müdürü ekonomi için tarih verdi. Ekonomik krizden kimin çıkartacağını açıkladı
﻿Çankırı Korgun SYDV işçi alacak
﻿Çankırı Korgun SYDV işçi alacak
﻿Çankırı Korgun SYDV işçi alacak
﻿Alanyaspor'dan flaş transfer: Premier Lig'den geldi
﻿Alanyaspor'dan flaş transfer: Premier Lig'den geldi
﻿Alanyaspor'dan flaş transfer: Premier Lig'den geldi
﻿Samsun'da 418 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
﻿Samsun'da 418 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
﻿Samsun'da 418 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
﻿DGS sonuçları açıklandı
﻿DGS sonuçları açıklandı
﻿DGS sonuçları açıklandı
﻿Manisa Şehzadeler SYDV 10 personel alacak
﻿Manisa Şehzadeler SYDV 10 personel alacak
﻿Manisa Şehzadeler SYDV 10 personel alacak
﻿Erzurum Köprüköy SYDV işçi alacak
﻿Erzurum Köprüköy SYDV işçi alacak
﻿Erzurum Köprüköy SYDV işçi alacak
﻿Apartman görevlisi bıçaklı saldırıya uğradı
﻿Apartman görevlisi bıçaklı saldırıya uğradı
﻿Apartman görevlisi bıçaklı saldırıya uğradı
﻿Antalya'nın manzarası hastanelik etti
﻿Antalya'nın manzarası hastanelik etti
﻿Antalya'nın manzarası hastanelik etti
﻿Kavgada kendini bıçakladı 
﻿Kavgada kendini bıçakladı 
﻿Kavgada kendini bıçakladı 
﻿Manisa'da orman yangını
﻿Manisa'da orman yangını
﻿Manisa'da orman yangını
﻿Kripto paralarda büyük çöküş
﻿Kripto paralarda büyük çöküş
﻿Kripto paralarda büyük çöküş
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.