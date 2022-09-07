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Eski AKP'li vatandaş isyan etti: Elinde Kuran'la geziyordu sadece ceplerini doldurmuşlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Giresun’da ziyaret ettiği İsmet Aydın eski AKP’li olduğunu söyleyerek, “Elinde Kuran’la geziyordu, sadece ceplerini doldurmuşlar” dedi.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 11:43
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Giresun'da eski AKP'li vatandaş isyan etti. Elinde Kuran'la geziyordu sadece ceplerini doldurmuşlar

Eski AKP'li vatandaş isyan etti: Elinde Kuran'la geziyordu sadece ceplerini doldurmuşlar
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun’da kendisini çaya davet eden Nimet ve İsmet Aydın çiftinin evine konuk oldu.

Eskiden AKP’li olduğunu söyleyen İsmet Aydın, Kılıçdaroğlu’na, “Ben, bu adamdan niye etkilendim? Hepimiz Müslümanız, elinde Kuran’la geziyordu; Allah, peygamber diye etkileniyorduk. Yalanmış bu. Herkesi kötüle kötüle, böyle siyaset yapa yapa bizim gözümüzü bürümüşler. Biz de kanmışız bunlara, sadece ceplerini doldurmuşlar” dedi.

İsmet Aydın, kendilerini ziyarete gelen Kılıçdaroğlu’na, “Sizi izliyorduk, grup konuşmanızı izledik” dedi. Kılıçdaroğlu, İsmet Aydın’a, “Ev size mi ait, kiralık mı” diye sordu. Aydın, kiralık olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu’nun “Ne kadar kira ödüyorsunuz” sorusuna İsmet Aydın, “Bu yüzden çok sıkıntı olmaya başladı. Ev sahibi ile sıkıntılarımız çok. Memleketin hali bu Başkan’ım. Şaka gibi yani, önceyi arar olduk. Markete gidiyoruz, her şey ateş pahası. Söylemesi ayıp; hanımla geçen markete gittik, 400 lira para harcadık, eve geldik tencereye konulacak bir şey yok. Ülkenin hali, ben bilmiyorum, sizlerin sayesinde bir şey olacak” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu ise “Düzeltmek zorundayız” dedi. Nimet Aydın ise “Düzelmesi lazım, düzelmese batacağız bu gidişle” diye konuştu.

“AKP’YE ÜYEYDİM”

İsmet Aydın, Kılıçdaroğlu’na, “Kurulduğu günden bu yana ben AK Parti’ye üyeyim. Bazı şeyleri yaşadıkça, gördükçe inanın sizi sevmeye başladım” dedi. Kılıçdaroğlu ise “Türkiye düzelebilir, huzura kavuşabilir. Türkiye zengin bir ülke, imkanları fazla olan bir ülke ama paranın iyi bir yere harcanması lazım. İyi bir yere harcanmazsa olmaz. Bu, bir siyasi tercih. Siz siyasi tercihinizi yaparsınız, evde de tercih yaparsınız, imkanınız varsa ‘bir daire alayım, kiradan kurtulayım’ veya çocuklar okula gidiyorlarsa ‘onların harçlıklarını ya da masraflarını karşılayayım’…” dedi.

“ELİNDE KURAN’LA GEZİYORDU, ETKİLENİYORDUK”

İsmet Aydın “Kemal Beyi de eleştiriyor, kendisine bakmıyor. Ben bu adamdan niye etkilendim? Hepimiz Müslümanız, elinde Kuran’la geziyordu; Allah, peygamber diye etkileniyorduk. Yalanmış bu. Geçen belediye ile tartıştım. Cuma namazını belediyede kılıyorlar, ‘Belediyede neden namaz kılıyorsunuz, gösteriş mi yapıyorsunuz’ dedim. Ayıp, git evinde, cami de kıl. Ben inanmıyordum. Bunlar Müslüman, biz değiliz. Herkesi kötüle kötüle, böyle siyaset yapa yapa bizim gözümüzü bürümüşler. Biz de kanmışız bunlara, sadece ceplerini doldurmuşlar” diye konuştu.

“BUNLAR İLAH GİBİ OLMUŞ, İNSANLARA YÜKSEKTEN BAKIYORLAR. HİÇBİRİNE DERDİMİ ANLATAMADIM”

Aydın devamında “Ben, geçen sene fırıncılık yapıyordum. Geçen sene bir fırın aldım, borca harca girdik. Bora harca battık. Bu sene hayırlısıymış ki siyasete girdim. Benim arkadaşlarımın çoğu solcudur. Ben hangi dünyada yaşıyorsam… Ben, AK Parti’ye tapıyordum herhalde. Bunlar ilah gibi olmuş, insanlara yüksekten bakıyorlar. Hiçbirine derdimi anlatamadım. Sizden Allah razı olsun, sizi tanımam bilmem. Geldiniz, ziyaret ettiniz. Ne kadar mutlu oldum. Sıkıntılar herkeste olur” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Öyle insanlar var ki elektrik borcunu ödeyemediği için elektriği kesiliyor. İki çocuğu var, çocuklarının çamaşırlarını yıkayamıyor. Burada belki konu komşu, dayanışma kültürü var ama Ankara, İstanbul’da öyle bir şey yok. Kimse kimseyi tanımıyor. 15 gün kışın ortasında elektriği kesiliyor. 15 gün çoluk çocuk nasıl geçinecek? Kimsenin kimseden haberi yok. Böyle çok büyük acılar var” diye karşılık verdi.

“BİZİM KADINCIL ÜRETİMİMİZ YOK”

Nimet Aydın ise “Kendi üretimimizi kendimiz yapamıyoruz. Oradan alıp burada pahalıya satıyor. Ne anladım bu işten? Bizim kadıncıl üretimimiz yok. Her şey dış devlete, başka ülkelere” dedi.

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Lazo
7.09.2022 11:56
Seçim zamanı gene akp'ye oy atarsınız.Hiç kuşkum yokkkkk.  
 
Yurttas
7.09.2022 11:55
Kur'anı bıraktılar tetikcileri imam kilikli sapiklari devreye soktular.Dinimizi iyice aşağılar oldular.Yeni Türkiye ,Yeni tek adam ,Yeni ıslam dini ,Yeni soyulan ülkemiz.  
 
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