Kılıçdaroğlu'nun erken seçim açıklamasına MHP'den yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet yazarı gazeteci Mustafa Balbay'a yaptığı açıklamada;

"Türkiye seçim atmosferine girdi. Öyle ya da böyle erken seçim görünüyor. Yaptıkları son değişikliğin uygulanabilmesi için bir yıl geçmesi gerekiyor ya, nisandan sonra seçim güçlü olasılık..." ifadelerini kullanmıştı.

MHP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ERKEN SEÇİM YANITI

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldız, seçim tarihinin 18 Haziran 2023 olduğunu belirterek; “Sayın Kılıçdaroğlu’na bir türlü ögretemedik. Erken seçimi ‘güçlü olasılık’ gördüğünü söylemiş. 2023 yılında 24 Haziran Cumartesi gününe rastladığı için seçimler 18 Haziran’da yapılacak. Oy verme gününden altmış gün önce 19 Nisan 2023’te YSK seçim takvimini açıklayacak” dedi.

İşte o paylaşım: