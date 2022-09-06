6 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Kılıçdaroğlu'nun erken seçim açıklamasına MHP'den yanıt

Kılıçdaroğlu'nun erken seçim açıklamasına MHP'den yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "erken seçim güçlü olasılık" sözlerine MHP'den yanıt geldi. MHP İstanbul Milletvekili Fethi Yıldız, 2023 yılında yapılacak genel seçim takvimini açıkladı.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 21:20
Takip Et

CHP lideri Kılıçdaroğlu erken seçim güçlü olasılık demişti. MHP'den seçim tarihi yanıtı geldi

Kılıçdaroğlu'nun erken seçim açıklamasına MHP'den yanıt
+
Aa
-

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet yazarı gazeteci Mustafa Balbay'a yaptığı açıklamada; 

 "Türkiye seçim atmosferine girdi. Öyle ya da böyle erken seçim görünüyor. Yaptıkları son değişikliğin uygulanabilmesi için bir yıl geçmesi gerekiyor ya, nisandan sonra seçim güçlü olasılık..." ifadelerini kullanmıştı.

MHP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ERKEN SEÇİM YANITI

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldız, seçim tarihinin 18 Haziran 2023 olduğunu belirterek; “Sayın Kılıçdaroğlu’na bir türlü ögretemedik. Erken seçimi ‘güçlü olasılık’ gördüğünü söylemiş. 2023 yılında 24 Haziran Cumartesi gününe rastladığı için seçimler 18 Haziran’da yapılacak. Oy verme gününden altmış gün önce 19 Nisan 2023’te YSK seçim takvimini açıklayacak” dedi.

İşte o paylaşım:

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Fenerli
6.09.2022 22:40
Erken secim olur kendiside oy verirse şaşma  
 
Yurttaş
6.09.2022 22:00
Ülkesini,ahlakını,geleceğini kurtarmak isteyen 20 senelik bu düzeni değiştirmek zorunda. ..Makyaj yapılmış cirkinlikleri görmeli...  
 
Sedat
6.09.2022 21:40
Sizden kurtulmak için geri sayım başlayalı çok oldu.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ORC İstanbul anketinde Sarıgül sürprizi
1
﻿ORC İstanbul anketinde Sarıgül sürprizi
﻿Saray koridorlarında bu anket fısıldanıyor
2
﻿Saray koridorlarında bu anket fısıldanıyor
﻿Yasmin Erbil'den yandaş olan babası Mehmet Ali Erbil'e gönderme
3
﻿Yasmin Erbil'den yandaş olan babası Mehmet Ali Erbil'e gönderme
﻿Şeyma Subaşı'nın çöl partisinde giydiği açık elbise olay oldu. Sevgilisini birde kucağına aldı
4
﻿Şeyma Subaşı'nın çöl partisinde giydiği açık elbise olay oldu. Sevgilisini birde kucağına aldı
﻿Kız Kulesi'nin altında gizli geçit olduğu doğru mu? Büyük iddia
5
﻿Kız Kulesi'nin altında gizli geçit olduğu doğru mu? Büyük iddia
﻿İBB'den elinden alınan yalılara neden çöküldüğü ortaya çıktı. Yalıların içinden olay görüntüler. Ooo Otel şantiyesine döndürülmüş
6
﻿İBB'den elinden alınan yalılara neden çöküldüğü ortaya çıktı. Yalıların içinden olay görüntüler. Ooo Otel şantiyesine döndürülmüş
﻿Balıkesir'in kurtuluşunda Tülütabakların önemi. İsmail Kahraman bu kurtuluş kutlamasına kahrolacak
7
﻿Balıkesir'in kurtuluşunda Tülütabakların önemi. İsmail Kahraman bu kurtuluş kutlamasına kahrolacak
﻿İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss ilk ulusa sesleniş konuşmasını yaptı: 3 önceliğim var
﻿İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss ilk ulusa sesleniş konuşmasını yaptı: 3 önceliğim var
﻿İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss ilk ulusa sesleniş konuşmasını yaptı: 3 önceliğim var
﻿Hatayspor, Chelsea'de de oynayan yıldızı transfer etti
﻿Hatayspor, Chelsea'de de oynayan yıldızı transfer etti
﻿Hatayspor, Chelsea'de de oynayan yıldızı transfer etti
﻿Üniversite öğrencilerinin tercih ettiği 1 artı 1 eşyalı dairelerin kirası 5 bin TL’ye yaklaştı
﻿Üniversite öğrencilerinin tercih ettiği 1 artı 1 eşyalı dairelerin kirası 5 bin TL’ye yaklaştı
﻿Üniversite öğrencilerinin tercih ettiği 1 artı 1 eşyalı dairelerin kirası 5 bin TL’ye yaklaştı
﻿Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde ilk duruşma görüldü: 4 tahliye
﻿Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde ilk duruşma görüldü: 4 tahliye
﻿Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde ilk duruşma görüldü: 4 tahliye
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿3 ilde silah baskını
﻿3 ilde silah baskını
﻿3 ilde silah baskını
﻿Adalet Bakanlığı da gözünü 2053'e dikti
﻿Adalet Bakanlığı da gözünü 2053'e dikti
﻿Adalet Bakanlığı da gözünü 2053'e dikti
﻿Ali Koç: Beşiktaş'a yapılan saldırı hepimize yapılmıştır
﻿Ali Koç: Beşiktaş'a yapılan saldırı hepimize yapılmıştır
﻿Ali Koç: Beşiktaş'a yapılan saldırı hepimize yapılmıştır
﻿Alevler mahalleye korku saçtı
﻿Alevler mahalleye korku saçtı
﻿Alevler mahalleye korku saçtı
﻿Batshuayi'den flaş açıklamalar
﻿Batshuayi'den flaş açıklamalar
﻿Batshuayi'den flaş açıklamalar
﻿İzmir'de orman yangını
﻿İzmir'de orman yangını
﻿İzmir'de orman yangını
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.