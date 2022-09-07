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Davuto�lu�ndan canl� yay�nda K�l��daro�lu'nun adayl��� ��k���: Net olarak s�yl�yorum

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davuto�lu, Halk TV canl� yay�n�nda CHP Genel Ba�kan� Kemal K�l��daro�lu'nun cumhurba�kan� adayl���na ili�kin konu�tu.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 12:38
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Gelecek Partisi lideri Ahmet Davuto�lu�ndan canl� yay�nda Kemal K�l��daro�lu'nun adayl��� ��k���: Net olarak s�yl�yorum

Davuto�lu�ndan canl� yay�nda K�l��daro�lu'nun adayl��� ��k���: Net olarak s�yl�yorum
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Gelecek Partisi Genel Ba�kan� Ahmet Davuto�lu, Halk TV canl� yay�n�nda Suat Tokta�'�n sorular�na cevap verdi.

CHP lideri Kemal K�l��daro�lu�nun adayl�k ��k���na ili�kin bir soruya yan�t veren Davuto�lu, ''Say�n K�l��dardo�lu bu konuyu soru geldi�inde baz� �eyleri, kanaatlerini payla��yor. Ve her defas�nda da buna alt�l� masada karar verece�iz de diyor. �u ana kadar alt�l� masaya b�yle bir talep de gelmedi, b�yle bir tart��ma da olmad�. Net olarak s�yl�yorum. Hi� tart���lmad�'' ifadelerini kulland�.

Ahmet Davuto�lu ��yle konu�tu:

''�u ana kadar �zerinde mutab�k kald���m�z husus se�im tarihi netle�ene kadar s�re� ba�layana kadar aday konusunu konu�mamak. Bunlar� ge�tik yok. 2 Ekim'deki toplant�da da bunlar�n hemen g�ndeme gelece�i kanaatinde de�ilim. Tabii ki konu�ulacak, isti�are edilecek. Her parti i�inde isti�areler yap�lacak. Partiler aras� isti�areler yap�lacak ama hemen konu�ulmayacak. Ge�i� s�recini konu�ma karar� ald�k.''

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Bir dost
7.09.2022 13:27
Millet ittifakının adayını çok merak ediyorum. Umarım Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Abdullah Gül ya da Davutoğlu felan aday olmazlarda benim adıma bir ihtimal olur.  
 
ÜLKÜC嘋
7.09.2022 13:13
rakibinizin psikolojisini çok güzel bozuyorsunuz çıldırıyorlar, aynı yoldan devam ta ki seçim tarihi netleşene kadar  
 
Şinasi Köse
7.09.2022 13:04
Olası iktidar değişikliğinde, millet ittifakı uhdesinde kurulacak hükümette Davutoğlu ile Babacan söz sahibi olacak mı yani?  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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