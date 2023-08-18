Ankara'da Mehmet Şimşek'in istifa bombası patladı

Uzun süredir ekonomideki kötü gidişatı engelleyemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çareyi Hazine ve Maliye Bakanı ile Merkez Bankası Başkanını değiştirmekte buldu.

28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı olarak da Hafize Gaye Erkan getirildi.

Görevi kabul ederken Erdoğan’dan Merkez Bankası yönetimi ve faiz politikası hakkında güvence aldığı belirtilen Şimşek, henüz bekleneni veremezken, geçtiğimiz günlerde 2024 yılını işaret etti.

Ekonomik kriz her geçen gün büyürken, Şimşek ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Şimşek, iki hafta önce istifasını verdi ancak istekleri yerine getirilince istifadan vazgeçti.

Gazeteci Recep Canpolat'ın paylaştığı bilgi şu şekilde;

"Aldığım ve teyit ettiğim bir bilgiyi paylaşıyorum… Ankara’da iki hafta öncesi büyük bir kriz yaşanmış. Hazine ve Maliye Bakanı @memetsimsek istifasını CB Yardımcısı @_cevdetyilmaz‘a vermiş… Panik halinde istekleri yerine getirilerek Mehmet Şimşek’in istifası engellenmiş… Ekonomi ekibi tedirgin…"

AÇIKLAMA YAPILMADI

Canpolat'ın iddialarıyla ilgili hükümet kanadından henüz bir açıklama yapılmazken, konu sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları ekonomi yönetimini eleştirerek "Şimşek gitse ne olacak? Hiçbir şey değişmeyecek" yorumlarında bulundu.