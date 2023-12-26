Ankara’da şehit cenazesi varken Meclis’te mangal partisi yapanlar bize bildiri dayatamaz. CHP'den AKP'ye cevap

Irak’ın kuzeyinde çıkan çatışmada 12 şehit verdik. Şehit haberlerinin ardından İYİ Parti’nin önerisiyle TBMM’de ortak bir bildiri hazırlandı. AKP, MHP, Saadet partisi ortak bildiriyi imzaladı.

DEM ve CHP ise imzaladı. Ortak bildiriye imza atmayan CHP, “Terörün hedeflerine ulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz” diyerek ayrı bildiri yayınladı. Hedef haline gelen CHP’den AKP’ye cevap geldi.

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel MYK toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şehitlerin ardından başlayan ‘bildiri’ tartışmalarına cevap veren Yücel, “Ankara’da şehitcenazesi varken Meclis’te mangal partisi yapanlar bize bildiri dayatamaz” dedi.

Yücel “İçeriksiz kınama metinlerinin yer aldığı A4 kağıtlarına, altına atılan samimiyetsiz imzalara tahammülümüz yok.” diyerek isyan etti.

Yücel’in konuşmasından satır başları şöyle:

İçeriksiz kınama metinlerinin yer aldığı A4 kağıtlarına, altına atılan samimiyetsiz imzalara tahammülümüz yok. Artık Cumhurbaşkanının şehitlerimiz üzerinden ahkam kesmesine tahammülümüz yok. Artık Aile Bakanlığı şehitlerimizin Tokat’taki evini yenileyecekmiş gibi haberlere tahammülümüz yok.

Şehitlerimize Suudi Arabistan Kralı kadar kıymet vermeyenlerin terör örgütleriyle yarışan hainliklerine tahammülümüz kalmadı. Zenginlerin fakirlerin şehadeti üzerine siyaset yapmasına artık tahammülümüz kalmadı. Şehitlerimizin tabutlarının yanı başından, siyaset yankılanan mikrofonlara tahammülümüzün kalmadığı bir noktadayız.

"ULUSAL YAS İLAN ETMEK İÇİN NE BEKLİYORSUNUZ?"

Önce şu sorulara makul ve mantıklı cevap verin:

Milli Savunma Bakanı neden Meclis’i neden bilgilendirmiyor

Ulusal yas ilan etmek için ne bekliyorsunuz?

İdlip’te 36 evladımız şehit olurken, Rusya’dan hesap soracağız dediniz, eliniz güçlü olsun istedik, Cumhuriyet Halk Partisi, olarak Gazi Meclis’ten çıkan ortak bildiriye imza atmıştık. Ne oldu?

Putin’in kapısında dakikalarca bekletilmekten başka bir şey oldu da biz mi bilmiyoruz?”

BİLDİRİ CEVABI

Ankara’da şehit cenazesi varken Meclis’te mangal partisi yapanlar bize bildiri dayatamaz! Şehit haberleri ile yüreğimiz dağlanırken TRT’de müzik yayınlayanlar bize bildiri dayatamaz! Bu milletin evlatları vatan savunmasındayken hiçbir şey yokmuş gibi davrananlar bize milliyetçilik taslayamaz…”

“UTANÇ VERİCİ OLAN PKK’YI GÖRMEZDEN GELİN DEMEKTİR”

Ömer Çelik’in CHP’nin ortak bildiriye imza atmamasına ‘utanç verici’ demesine yanıt veren Deniz Yücel,

“Sen önce Savunma Bakanınıza, 24 saatte 12 evladımızı neden şehit verdik, onun hesabını sor. Sonra Bakanınıza, Mehmetçiğimiz sınırda canını dişine takmış teröristlerle çatışıp şehit olurken, şimdiye kadar yayınlanan bildirilerden, atılan imzalardan sonra ne yapıldı?

Kaç evladımız şehit düştü? Onu sor. Utanç verici olan karakollara terör örgütü PKK’yı görmezden gelin demektir. Oslo’da oturmaktır. Utanç olan terör örgütü elebaşı Öcalan’ın mektubunu okutmaktır. Utanç olan Habur’da seyyar mahkemeler kurmaktır” açıklamasını yaptı.

NE OLDU?

Pençe Kilit Operasyonu’nda 24 saate 12 askerimiz şehit düştü. Özgür Özel şehit Enis Budak’ın cenazesi için Manisa’ya gitti.

Ancak Özel, protestoya maruz kaldı. Özel daha sonra " Dün gün boyunca şehit cenazemize katılacağımı, şehidimize sahip çıkacağımızı ifade ettim ve bu provokasyonların amacının ne olduğunu bildiğimi söyledim" açıklamasını yaptı.

GAZİANTEP’TE DE ÇELENKİ PARÇALANDI

Gaziantep’teki şehit için de çelenk gönderen Özel’in çelengi parçalanıp fırlatıldı. Ayrıca çelengi parçalayanın da 2018 yılında AKP’den aday aday olan Kenan Öztürk’ün olduğu ortaya çıkmıştı.