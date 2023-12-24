CHP terör bildirisinde PKK diyemedi. TBMM’de ortak bildiriye imza atmamışlardı

Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristlerin saldırısında 12 askerimiz şehit düştü. TBMM’de İYİ Parti’nin önerisiyle AKP, MHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti ortak bildiri imzaladı.

Ancak CHP ve DEM Partisi ortak bildiriye imza atmadı. Bildiride, şu ifadeler kullanıldı:

"Bölücü terör örgütü PKK tarafından iki gündür gerçekleştirilen hain terör saldırıları neticesinde 12 vatan evladımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Milletimizin başı sağ olsun. Bu menfur saldırılarda şehit düşen kahraman askerlerimize Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz.

Bizler, TBMM'de, bildiride imzası bulunan siyasi parti grupları olarak, birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimizin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz."

CHP’nin kendi yayınladığı bildiride ise "PKK" ifadelerinin kullanılmaması ise dikkat çekti.