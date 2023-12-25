Özgür Özel şehit cenazesinde protesto edildi. Şehidin ailesinden açıklama geldi

10Haber'den Caner Polat'ın haberine göre CHP Lideri Özgür Özel şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak’ın cenazesinde protesto edildi.

Özel, cenaze törenin alanında "Özgür dışarı" sloganlarıyla karşı karşıya kaldı. Provokasyona ilgili Budak'ın ailesi açıklama yaptı.

Budak'ın amcası Kenan Budak, "Protestoların ailemiz ile ilgili olamaz. ‘Şehidin babası tepki gösterdi’ diye yazanlar olmuş. Bunların hepsi yalan. Özgür Bey bizim ailenin de çocuğudur, Manisa’nın da çocuğudur. Onunla da gurur duyarız" ifadelerini kullandı.

Budak, şunları söyledi:

Zaten örf ve adetlerimizde böyle şeyler yok. Sadece şehit cenazesinde değil, normal bir cenazede bile kavga, gürültü olmaz, yakışmıyor. Bu yapanları kınıyoruz. Bu ülkemize, insanlığımıza, şehide karşı saygısızlıktır. Bunlar hazırlanmış bir tezgah. Kimlerin yaptığını bilen biliyor. Biz böyle bir şey beklemiyorduk. Akhisar’da Sayın Vali, Özgür Bey hep birlikte oturuyorduk, çok güzel şeyler söyledi herkes. AK Partili, CHP’li ya da MHP’li buraya geldiğinde biz çiçek uzatırız, yemek yediririz. Yapılanlar yanlıştı. Kim yaptıysa lanetliyoruz.

NELER OLDU?

Irak’ın kuzeyinde 24 saate 12 askerimiz şehit düştü. Özgür Özel, daha önce fotoğraf çektirdiği şehit Enis Budak’ın cenazesi için Manisa’ya gitti.

Ancak Özel, protestoların odağı oldu. Özel daha sonra açıklamasında böyle bir provokasyonun yaşanacağını öğrendiklerini ve uyarıldığını söyledi.

Devamında Özel " Dün gün boyunca şehit cenazemize katılacağımı, şehidimize sahip çıkacağımızı ifade ettim ve bu provokasyonların amacının ne olduğunu bildiğimi söyledim" açıklamasını yaptı.

GAZİANTEP’TE DE ÇELENKİ PARÇALANDI

Öte yandan Gaziantep’teki şehit için de çelenk gönderen Özel’in çelengi parçalanıp fırlatıldı. Ayrıca çelengi parçalayanın da 2018 yılında AKP’den aday aday olan Kenan Öztürk’ün olduğu belirlenmişti.