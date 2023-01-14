14 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Flaş... Flaş... Haliç Köprüsü'nde lüks araca silahlı saldırı

Flaş... Flaş... Haliç Köprüsü'nde lüks araca silahlı saldırı

Haliç Köprüsü'nde bir otomobile yönelik silahlı saldırı düzenlendi. 1 kişi hayatını kaybetti. Orta yol tamamen trafiğe kapatıldı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 07:56
Takip Et

Flaş... Flaş... Haliç Köprüsü'nde lüks araca silahlı saldırı

Flaş... Flaş... Haliç Köprüsü'nde lüks araca silahlı saldırı
+
Aa
-

DHA ve İHA'nın haberlerine göre, Haliç Köprüsü’nde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. Haliç Köprüsü E-5 orta şeridi trafiğe kapatıldı.

Polis ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürüyor.

Silahlı saldırının ardından Haliç Köprüsü'nün Edirne istikametinde, orta yol tamamen trafiğe kapatıldı.

Ayrıntılar geliyor.

 

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Güngör Uygurer
14.01.2023 09:08
Lütfen bırakın şu gazeteci hastalığını.Gördüğüm kadarı ile bu lüks araç değil.BMW gibi geldi bana.Sıradan 1 model.  
 
Reisim Atatürk
14.01.2023 08:59
Ülke Meksika'ya döndü.  
 
Klmo
14.01.2023 08:35
Teksas a hosgeldiniz. Kanun yok Adalet yok nasılsa  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Canan Karatay haklı çıktı. Çayı böyle içerseniz zehre dönüşüyor
1
﻿Canan Karatay haklı çıktı. Çayı böyle içerseniz zehre dönüşüyor
﻿Canan Karatay haklı çıktı. Çayı böyle içerseniz zehre dönüşüyor
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
2
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
3
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿Davutoğlu’ndan masadan çekilme mesajı. İmza yetkisi çıkışıyla tartışma yaratmıştı
4
﻿Davutoğlu’ndan masadan çekilme mesajı. İmza yetkisi çıkışıyla tartışma yaratmıştı
﻿Davutoğlu’ndan masadan çekilme mesajı. İmza yetkisi çıkışıyla tartışma yaratmıştı
﻿Akit'ten kovulan Özmen ifşalara başladı. 'İdam edilmeli' dediği için Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi
5
﻿Akit'ten kovulan Özmen ifşalara başladı. 'İdam edilmeli' dediği için Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi
﻿Akit'ten kovulan Özmen ifşalara başladı. 'İdam edilmeli' dediği için Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
6
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿AKP'li belediye vatandaşların dairelerine çöktü. AKP'nin yüzde 75 oy aldığı mahallede 5 katlı binaya 1 milyon 475 TL değer biçildi
7
﻿AKP'li belediye vatandaşların dairelerine çöktü. AKP'nin yüzde 75 oy aldığı mahallede 5 katlı binaya 1 milyon 475 TL değer biçildi
﻿AKP'li belediye vatandaşların dairelerine çöktü. AKP'nin yüzde 75 oy aldığı mahallede 5 katlı binaya 1 milyon 475 TL değer biçildi
﻿Otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada 4 yaralı
﻿Otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada 4 yaralı
﻿Otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada 4 yaralı
﻿Çorum Boğazkale SYDV işçi alacak
﻿Çorum Boğazkale SYDV işçi alacak
﻿Çorum Boğazkale SYDV işçi alacak
﻿Zeytinburnu Kiptaş işçi alacak
﻿Zeytinburnu Kiptaş işçi alacak
﻿Zeytinburnu Kiptaş işçi alacak
﻿Denizli Merkez Efendi Temizlik geçici işçi alacak
﻿Denizli Merkez Efendi Temizlik geçici işçi alacak
﻿Denizli Merkez Efendi Temizlik geçici işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.