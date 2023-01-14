Flaş... Flaş... Haliç Köprüsü'nde lüks araca silahlı saldırı

DHA ve İHA'nın haberlerine göre, Haliç Köprüsü’nde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. Haliç Köprüsü E-5 orta şeridi trafiğe kapatıldı.

Polis ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürüyor.

Silahlı saldırının ardından Haliç Köprüsü'nün Edirne istikametinde, orta yol tamamen trafiğe kapatıldı.

Ayrıntılar geliyor.