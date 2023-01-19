Arap plakalı lüks cipi taradılar. Ölü ve yaralılar var

Mardin'de yabancı plakalı bir araca seyir halindeyken ateş açıldı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Mardin'de yabancı plakalı cipe düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Artuklu-Nusaybin karayolunun Yeniköy mevkisinde yabancı plakalı bir araca henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.
Saldırıda cipte bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.(AA)
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.