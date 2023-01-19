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Arap plakalı lüks cipi taradılar. Ölü ve yaralılar var

Mardin'de Arap plakalı cipe düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 09:29
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Mardin'de Arap plakalı lüks cipe silahlı saldırı

Arap plakalı lüks cipi taradılar. Ölü ve yaralılar var
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Mardin'de yabancı plakalı bir araca seyir halindeyken ateş açıldı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Mardin'de yabancı plakalı cipe düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Artuklu-Nusaybin karayolunun Yeniköy mevkisinde yabancı plakalı bir araca henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Saldırıda cipte bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.(AA)

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mmt
19.01.2023 09:34
ülkem ne hale geldi artık.  
 
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