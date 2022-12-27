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  • Başkent Ankara'da garip görüntüler: Yarı çıplak Somalili elindeki bıçağı sallayıp Kuran okudu

Başkent Ankara'da garip görüntüler: Yarı çıplak Somalili elindeki bıçağı sallayıp Kuran okudu

Ankara’da Somali uyruklu bir yabancının sokakta yarı çıplak şekilde elindeki bıçağı sallayarak Kuran okuduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 20:56
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Ankara'da Yarı çıplak Somalili elindeki bıçağı sallayıp Kuran okudu

Başkent Ankara'da garip görüntüler: Yarı çıplak Somalili elindeki bıçağı sallayıp Kuran okudu
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Başkent Ankara’da bulunan bir Somali uyruklu yabancı, yarı çıplak bir şekilde sokağa çıkarak elindeki sopa ve bıçağı yoldan geçenlere salladı. Yabancı şahıs bu sırada yüksek sesle Kur’an okudu.

Yabancı şahsın bıçak ve sopayla birlikte yarı çıplak bir şekilde sokağa çıktığını gören vatandaşlar durumu polislere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yabancı şahsa müdahale etmeye çalıştı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde polisin yabancı şahsa yaklaşırken temkinli davrandığı görüldü. Somalili adam ise kendisine yaklaşmaya çalışan polis ekiplerine izin vermedi. Daha sonra uzun uğraşlar sonucu polis ekipleri durumu kontrol altına aldı.

Gözaltına alınan Somali uyruklu adamın ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Söz konusu Ankara’daki görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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İthal
27.12.2022 21:59
Bizde yeterince vardı ithale gerek yoktu 😏  
 
ANDEZİT
27.12.2022 21:46
Türkiye işgal altında hem de tek kurşun atmadan işgal ettiler ülkemizi!  
 
HUSEYIN CELIK
27.12.2022 21:25
adamın suçu yok adam deli asıl suçlu o adam somaliden buraya kadar nasıl gelmiş suçlular onlardır.bunlar gibi binlercesi sokaklarda geziyor.kamyonlarlar tırlarla adamları şehirlere bırakıyorlar araştı  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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