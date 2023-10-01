Ankara'daki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Ankara’da İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleşen bombalı saldırıda 2 polis memuru hafif yaralanırken 2 terörist ise etkisiz hale getirildi. Ölen teröristlerden birinin canlı bomba olduğu öğrenildi.

Saat 09.30’da gerçekleşen saldırıda İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü nizamiyesi önüne gelen 2 teröristten biri araçtan inerek uzun namlulu silahla polislere saldırdı. Terörist sonrasında ise üzerindeki bombayı patlattı. Araç içindeki diğer terörist ise uzun namlulu silahla polislere saldırdı. Çıkan çatışmada terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleşen patlama anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Kamera görüntüsünde patlamam anında alevlerin gökyüzüne yükseldiği görüldü. Söz konusu görüntünün olay yerinden birkaç yüz metre ötede çekildiği belirtiliyor.