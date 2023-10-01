Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu Ankara'daki terör saldırısının ardından Ali Yerlikaya’nın o sözlerine dikkat çekti

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu Ankara'daki terör saldırısının ardından açıklama yapan Ali Yerlikaya’nın o sözlerine işaret ederek, Yerlikaya'nın desteklenmesi gerektiğini belirtti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu Ankara'daki terör saldırısının ardından Ali Yerlikaya’nın o sözlerine dikkat çekti

Ankara’da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde teröristlerce gerçekleştirilen saldırı sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan dikkat çeken bir açıklama gelmişti.

Yerlikaya, "Terörle, onların iş birlikçileriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek..." ifadesiyle terör örgütlerinin yanında uyuşturucu çetelerine ve suç örgütlerine de dikkat çekmişti.

Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaralanan polislere acil şifalar dilerken, Ali Yerlikaya’nın açıklamasında vurguladığı organize suç örgütlerine dikkat çekti.

Babüroğlu, Yerlikaya’nın yaptığı vurgunun önemli olduğunu söylerken, Yerlikaya’ya destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Babüroğlu’nun açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Yaralı Kahraman polislerimize acil şifalar diliyorum.

İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'nın bu açıklaması önemli:

"Terörle, onların iş birlikçileriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek..."

-Sadece PKK/PYD/YPG ve diğer terör örgütlerine değil, özellikle son yıllarda palazlanan yasa dışı örgütlere yapılan operasyonlara da vurgu önemli. Sayın Yerlikaya desteklenmeli.”

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ALİ YERLİKAYA NE DEMİŞTİ?

Ankara’da gerçekleşen bombalı saldırı sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan yeni açıklama geldi. Bakan Yerlikaya saldırıda yaralanan 2 polis memurunun tedavilerinin devam ettiğini belirterek hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde meydana gelen HAİN TERÖR SALDIRI GİRİŞİMİNDE yaralanan kahraman polislerimiz Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş’ın tedavileri devam etmektedir.

Çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. TERÖRLE, ONLARIN İŞ BİRLİKÇİLERİYLE, ZEHİR TACİRLERİYLE, ÇETELERLE, ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR”

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NE OLMUŞTU?

Ankara’da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önüne gelen 2 terörist saldırı girişiminde bulundu.

Teröristlerden biri uzun namlulu silahla polislere ateş ettikten kısa bir süre sonra üzerindeki bombayı patlattı. Diğer terörist ise uzun namlulu silahla polislere saldırdı.

Çıkan çatışmada terörist etkisiz hale getirildi. Saldırıda 2 polis memuru hafif yaralandı.

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