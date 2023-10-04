Bakanlığa saldıran iki terörist de Suriye'den gelmiş. Taksim'i kana bulayan terörist de Suriye'den gelmişti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.

İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yaptı.

"İKİ TERÖRİST DE SURİYE'DEN GELDİ"

Fidan, konuşmasında Ankara'daki bombalı terör saldırısını gerçekleştiren iki teröristin Suriye'den geldiğini söyledi.

Bakan Fidan, "Terör ile mücadelede Türkiye’nin tavrının ne kadar net olduğu bilinen bir husustur. Bu son olayda da 2 teröristin Suriye’den geldikleri burada eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur. Silahlı Kuvvetlerimizin bu terör saldırısına cevabı son derece net olacak, böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerine pişman olacaklar" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan açıklamasında, "Irak ve Suriye’de PKK/YPG’ye ait olan bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin topyekün meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG’li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum" dedi.

İKİ TERÖRİSTİN DE KİMLİĞİ BELLİ OLMUŞTU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığına yönelik 2 terörist tarafından dün düzenlenen hain saldırı girişiminin, kahraman polislerin anında karşılık vermeleri neticesinde engellendiği ve teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden ilkinin kimliği saldırıdan bir gün sonra tespit edilmişti.

İlk teröristin terör örgütü PKK/KCK üyesi “Kanivar Erdal” kod adlı Hasan Oğuz olduğu belirlenmişti.

İkinci teröristin kimliği ise bugün belli olmuştu.

Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden ikincisinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi olan Özkan Şahin olduğu tespit edilmişti.