İçişleri Bakanlığı’na saldıran teröristin kendini patlattığı anlar ortaya çıktı

Ankara’da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleşen bombalı saldırı girişiminden yeni görüntüler geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde teröristlerden birinin üzerindeki bombayı patlattığı anlar yer aldı.

Ankara’da saat 09.30’da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü nizamiyesinin önüne gri bir araçla gelen 2 terörist saldırı girişiminde bulundu. Teröristlerden biri üzerindeki bombayı patlatırken, uzun namlulu silahla polislere saldırı diğer terörist ise etkisiz hale getirildi. Saldırıda 2 polis memuru hafif yaralandı.

TERÖRİSTİN BOMBAYI PATLATTIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde teröristin üzerindeki bombayı patlattığı anlar yer aldı. Ortaya çıkan görüntüde Gri bir araçla nizamiye önüne gelen teröristlerden birinin araçtan indiği görüldü. Elindeki uzun namlulu silahla ateş eden terörist bir süre sonra kapının önünde üzerindeki bombayı patlattı. Patlamanın etkisiyle dev bir alev topu görüldü.