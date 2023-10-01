Meclisin açılışına saatler kala İçişleri Bakanlığı’na canlı bomba saldırısı

Ankara'da sabah saatlerinde Meclis'e yakın bölgede patlama sesi duyuldu. Kızılay yakınlarında duyulan sesin içeriği araştırılıyor.

Bakanlıklara yakın bölgede duyulan ses paniğe neden oldu. Patlamayla beraber çatışma seslerinin de duyulduğu belirtiliyor.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NE GİRİŞ ÇIKIŞLAR TAMAMEN YASAKLANDI

Patlama ve silah seslerinin yükseldiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Ekipler bölgeyi, yaya ve sivil araç geçişine kapattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giriş çıkışlar da tamamen yasaklandı.

CANLI BOMBA SALDIRISI ÇIKTI

Söz konusu patlama ile ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur.

Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır.

Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.

SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZ AMANSIZCA DEVAM EDECEKTİR

Ankara'da meydana gelen patlama sonrası, bomba imha uzmanları bir aracı kontrol ediyor.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu söz konusu patlama ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, Ali Yerlikaya'nın paylaşımını alıntılayarak "Emniyet Teşkilatımıza geçmiş olsun. Teröre hiçbir zaman boyun eğmeyeceğiz." dedi.

SALDIRIDAN FOTOĞRAFLAR