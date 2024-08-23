Ankara’dan gelen son bomba Mehmet Şimşek kulisi! Baş Ekonomist Erdoğan izin vermeyecek

Son iki gündür Mehmet Şimşek’le ilgili çıkan kulis haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Bakanlık, Şimşek’in toplantıları terk ettiği ve görevinden istifa ettiği haberlerini yalanlamıştı.

Şimşek’in görevinden ayrılma durumunda ortalığın ‘karışacağını’ savunan Gazeteci Deniz Zeyrek, “Görevi bırakmak istese dahi her şeyin farkında olan Baş Ekonomist bırakmasına izin vermeyecek” ifadelerini kullandı.

“ŞİMŞEK GİDERSE ORTALIK İYİCE KARIŞIR”

Zeyrek’in “Ekonomide yeni parametre: Şimşek kırılganlığı!” başlıklı yazısından ilgili kısım şöyle:

“Baş Ekonomist her şeyin farkında. Şimşek’in bırakacağı, gideceği dedikodusu dahi piyasalarda olumsuz hareketlere neden oluyor. İktidardaki herkes biliyor ki Şimşek bırakır giderse ortalık iyice karışır. Anlayacağınız, ülke ekonomisinde coğrafi sorunlar, enerji maliyetleri, küresel piyasalar dışında artık bir de “Şimşek kırılganlığı” söz konusu. Yaptığım görüşmelerden edindiğim kesin sonuç şu: Şimşek konusunda piyasalar rahat olsun. Şimşek zaman zaman kabine üyeleriyle, bürokrasiyle gerilim yaşasa da görevine devam edecek. Görevi bırakmak istese dahi her şeyin farkında olan Baş Ekonomist bırakmasına izin vermeyecek.”