Ankara’dan gelen son bomba Mehmet Şimşek kulisi! Baş Ekonomist Erdoğan izin vermeyecek

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Ankara’dan gelen son bomba Mehmet Şimşek kulisi! Baş Ekonomist Erdoğan izin vermeyecek

Mehmet Şimşek’in toplantıyı terk ettiği ve görevinden iki hafta önce istifa ettiği haberleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yalanlanmıştı. Gazeteci Deniz Zeyrek, Şimşek’le ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Son iki gündür Mehmet Şimşek’le ilgili çıkan kulis haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Bakanlık, Şimşek’in toplantıları terk ettiği ve görevinden istifa ettiği haberlerini yalanlamıştı.

Şimşek’in görevinden ayrılma durumunda ortalığın ‘karışacağını’ savunan Gazeteci Deniz Zeyrek, “Görevi bırakmak istese dahi her şeyin farkında olan Baş Ekonomist bırakmasına izin vermeyecek” ifadelerini kullandı.

“ŞİMŞEK GİDERSE ORTALIK İYİCE KARIŞIR”

Zeyrek’in “Ekonomide yeni parametre: Şimşek kırılganlığı!” başlıklı yazısından ilgili kısım şöyle:

“Baş Ekonomist her şeyin farkında. Şimşek’in bırakacağı, gideceği dedikodusu dahi piyasalarda olumsuz hareketlere neden oluyor. İktidardaki herkes biliyor ki Şimşek bırakır giderse ortalık iyice karışır. Anlayacağınız, ülke ekonomisinde coğrafi sorunlar, enerji maliyetleri, küresel piyasalar dışında artık bir de “Şimşek kırılganlığı” söz konusu. Yaptığım görüşmelerden edindiğim kesin sonuç şu: Şimşek konusunda piyasalar rahat olsun. Şimşek zaman zaman kabine üyeleriyle, bürokrasiyle gerilim yaşasa da görevine devam edecek. Görevi bırakmak istese dahi her şeyin farkında olan Baş Ekonomist bırakmasına izin vermeyecek.”

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